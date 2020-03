Des précommandes sur internet pour aider artisans et commerçants genevois

Un nouveau site internet permet d'acheter aujourd'hui des services ou des produits qui seront livrés ou consommés une fois la crise du coronavirus passée. Cette initiative citoyenne a pour objectif de soutenir les indépendants en difficulté et les petits commerces de proximité qui en ont le plus besoin.

La crise engendrée par le Covid-19 assombrit les perspectives d'avenir de très nombreux indépendants à Genève. Pour leur venir en aide, l'État de Genève a financé la création de «CovidHéros», un site internet offrant aux acteurs économiques parmi les plus vulnérables du canton la possibilité de maintenir en partie leur source de revenu. «Cette plateforme repose sur le principe de solidarité. Elle est le fruit d'une démarche citoyenne», indique M. Pierre Maudet, conseiller d'État chargé du Département du développement économique (DDE) dans un communiqué.

«CovidHéros» est un portail d'achats en ligne, permettant aux gens d'acquérir des biens et des services futurs.« Le dispositif a été créé dans l'urgence. Il se présente sous la forme d'un carnet de précommandes, que les indépendants ou les commerçants de quartier s'engagent à honorer ultérieurement, notamment lorsque les contraintes liées au coronavirus auront été levées.», précise ce texte. En résumé, les gens sont invités à payer tout de suite des articles ou des prestations, comme par exemple des cours de yoga ou un massage, mais d'en bénéficier plus tard, leur achat pouvant être consommé dans les cinq années suivant la reprise d'activité de l'enseigne concernée.

Sept commerces pour commencer

À l'origine de «CovidHéros»: Elsa, une indépendante du secteur de la communication et Tobias, un parton à la tête d'une entreprise active dans le domaine des technologies. «Il est temps d'agir, car nous sommes toutes et tous affectés par cette crise du coronavirus, relèvent les initiateurs de la plateforme. Nous proposons aujourd'hui un moyen simple et concret pour soutenir son fleuriste, sa coiffeuse, son restaurateur, son esthéticienne, son déménageur ou son photographe préféré.»

L'inscription sur la plateforme est gratuite. Avant sa mise en ligne, chaque prestataire fait l'objet d'une vérification auprès du registre du commerce et est validée sur présentation d'une pièce d'identité. Le public peut également opter pour un bon cadeau, à faire valoir en principe jusqu'en 2025. Pour l'heure, le catalogue «CovidHéros» présente les offres de sept enseignes genevoises.