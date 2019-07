Prague et Petra au départ de Genève

Deux nouvelles destinations vont s'afficher cet hiver sur les écrans de l'aéroport de Genève. La compagnie lowcost easyJet proposera dès novembre deux destinations culturelles, Prague la médiévale aux cent clochers, capitale de la République tchèque et le port d'Aqaba en Jordanie au bord de la mer Rouge, proche de Pétra, le bijou archéologique jordanien inscrit au patrimoine mondial.

Située au cœur du Moyen-Orient, la Jordanie et ses couleurs exceptionnelles séduisent de plus en plus de voyageurs. Délimitée par la mer Rouge et la mer Morte, la Jordanie est un petit pays aux trois quarts désertiques et au patrimoine riche. L’UNESCO a d’ailleurs inscrit plusieurs sites archéologiques, dont la magnifique Pétra, sur la liste du patrimoine mondial. Cette nouveauté depuis Genève fait de la ville balnéaire jordanienne une très bonne nouvelle pour les voyageurs en quête de nouvelles expériences.

Trois vols pour Prague par semaine et deux pour la Jordanie.