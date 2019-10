Pourquoi Antonio Hodgers fait l’impasse sur certaines réunions intercantonales

Responsable du Département de l’aménagement et patron du Conseil d’État, le Vert Antonio Hodgers a un agenda chargé. Tellement qu’il n’a pas participé aux dernières réunions des Gouvernements de Suisse Occidentale (CGSO). On l’apprend au détour d’une question posée par le député PLR Jean Romain. La CGSO n’est pourtant pas une instance de deuxième zone. Créée en 1993, elle est chargée de «promouvoir les intérêts communs des cantons de Suisse occidentale auprès des autorités fédérales, de la Conférence des Gouvernements Cantonaux (CdC), des autres cantons suisses et des autres régions suisses et européennes».

Comment le président justifie-t-il ses absences? Par «des impératifs d’agenda». Le gouvernement précise néanmoins avoir été représenté par un haut fonctionnaire durant les réunions en cause. En outre, «les décisions à l’ordre du jour ont été validées en amont». À la tour Baudet, on assure que le travail de la CGSO se fait dans d’autres conférences intercantonales et au sein de la CdC. On laisse entendre qu’il n’est par conséquent pas nécessaire d’aller partout. Inutile de dire que la réponse ne convainc guère le député PLR Jean Romain: «Un haut fonctionnaire peut bien assister à une discussion, mais il ne discute pas. Il ne propose rien. Où est la vision de Genève que nous avons besoin de partager?»

Le changement de 2012

Pour comprendre l’absence genevoise, il faut remonter à la constitution de 2012. Une de ses principales innovations, contestée à l’époque par le gouvernement lui-même (lire ci-contre), portait sur sa présidence. Alors qu’auparavant, la charge tournait annuellement entre ses membres, elle a été attribuée à un des élus pour la durée du mandat. Celui-ci est chargé des relations extérieures, des relations avec la Genève internationale et de la cohérence de l’action gouvernementale. C’est un travail, dont le principal défaut est d’être en grande partie invisible. Essuyant les plâtres, François Longchamp s’était vu reprocher par ses adversaires d’inaugurer les chrysanthèmes, oubliant le travail accompli, invisible souvent, mais assez évident parfois comme lors de l’acquisition des fonds fédéraux pour la rénovation des immeubles de la Genève internationale.

Un patron coincé

Pour parer aux reproches, l’actuel Conseil d’État a choisi en juin 2018 de confier à son président une politique publique en plus de ses prérogatives constitutionnelles. Et puis l’affaire Maudet et l’évidement de son département sont aussi passés par là. Résultat: «Compte tenu du cumul des Départements présidentiel et du territoire, écrit Florence Noël, chargée de communication de la présidence, du nombre d’instances intercantonales ou transfrontalières (ce qui implique à chaque fois des déplacements), des priorités ont dû être fixées. Les absences de M. Hodgers sont toujours justifiées par des engagements à des événements d’importance équivalente ou majeure (vote du budget, engagement protocolaire).»

Selon les chiffres transmis par la chancellerie, le président était absent de trois réunions de la CGSO, une autre ayant été annulée. Il n’a participé qu’à trois réunions sur les cinq de la Conférence des gouvernements cantonaux. Il a en revanche répondu présent aux séances sur le Grand Genève (GLCT), la région (CRFG), le Conseil du Léman ou sur la Genève internationale. Il était là aussi pour le groupe sur les priorités de la Genève internationale et pour le conseil de fondation de la Fondation CH.