Pour ses 100 ans, le chapiteau de Knie s’offre un lifting

Vidéo: Lucien Fortunati

Depuis ce jeudi le grand chapiteau du cirque Knie domine une fois de plus la plaine de Plainpalais. Nouveauté remarquable, il est cette fois soutenu par deux immenses arches.

À l’occasion du centenaire du cirque, le chapiteau change considérablement de style. La nouvelle structure extérieure a permis la suppression pure et simple des mâts qui soutenaient jusqu’ici le chapiteau de l’intérieur. Ajoutez à cela un réagencement des gradins, et le champ de vision des sièges sous la tente s’en voit fortement élargi. Au chapiteau vient s’appondre une large tente d’entrée, qui fait elle aussi partie des innovations de cette tournée.

1500 tonnes de matériel

L’installation a commencé jeudi matin, peu avant l’aube. D’après Franco Knie Junior, responsable de l’opération, le nouveau look du chapiteau ne rend pas l’installation plus compliquée. Elle ne prend, selon lui, pas plus de temps non plus, bien que ça ait pu être le cas en début de cette tournée du jubilé. «Il fallait s’adapter à la nouveauté», indique-t-il.

En tant que directeur technique, Franco Junior gère toute la logistique et les transports. La tâche n’est pas aisée, puisqu’il faut déplacer plus de 1500 tonnes de matériel. Les nouvelles arches du chapiteau, composées au total de quatorze pièces, viennent fortement alourdir le tout, et ont nécessité l’augmentation du nombre de camions pour le transport du matériel.

Travail en famille

Jeudi, le personnel chargé de monter la tente a connu des soucis au niveau de l’électricité. Le courant fourni par la Ville de Genève s’est interrompu à plusieurs reprises mais un électricien de l’équipe était là pour régler la situation.

Plus d’une centaine de collaborateurs travaillaient à l’emménagement du cirque sur la plaine. Le site fourmillait d’ouvriers, mais aussi de spectateurs, dans l’attente du moment où le chapiteau allait s’élever. De nombreuses personnes âgées viennent chaque année observer ce lever de chapiteau. Celui-ci a eu lieu aux alentours de 8 heures et demie. Les arches avaient été installées les jours précédents, pour permettre à l’équipe de se focaliser sur le chapiteau.

Ivan, fils aîné de Géraldine Knie, participe lui aussi au montage et à l’installation du chapiteau. On pourra également le voir lors du spectacle dans un numéro équestre.