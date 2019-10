«Pour se remettre en selle après une pause famille»

Lieu d’accueil, d’écoute et d’information pour les femmes et les familles, F-information s’intéresse plus particulièrement aux enjeux et aux défis de l’insertion professionnelle des femmes.

Cette année, cet espace propose ainsi pour la première fois un bilan-portfolio de compétences à l’intention des femmes au foyer. S’étalant de novembre 2019 à février 2020, ce programme (dix rencontres en groupe de six personnes, les mardis de 13 h 30 à 16 h 30) s’adresse aux femmes souhaitant reprendre une activité professionnelle après une longue interruption.

Un important travail personnel, estimé entre trente et cinquante heures, sera en outre nécessaire pour les participantes. «Ce type de bilan permet de valoriser des expériences non rémunérées, que ces dernières cumulent souvent», note Sara Kasme, chargée de communication à F-information. Et d’ajouter: «Nous avons pu constater que ces enjeux occupent actuellement nos autorités avec la situation financière difficile du Fonds chômage. Un certain nombre de mesures d’insertion socioprofessionnelle se retrouveront en effet sans financement dès 2020 suite à la disparition du Fonds chômage de la Ville de Genève. Ce dernier soutenait des projets d’insertion professionnelle de diverses associations sociales genevoises.»

Lunch de réflexion

La thématique préoccupe d’autres associations actives dans le domaine de l’action sociale, comme en témoigne le prochain lunch de réflexion «Insertion professionnelle sociale: accompagnement versus stigmatisation».

Ce lunch de réflexion, organisée par le Collectif d’associations pour l’action sociale (Capas), aura lieu le 17 octobre à 12 h 15, au 14, rue du Village-Suisse (salle Forum, entrée libre sur inscription: secretariat@capas-ge.ch).

Délai d’inscription au portfolio le 18 octobre (800 francs, possibilités d’arrangement): femmes@f-information.org