Pour les spotters genevois, c’est la semaine de l’année

Il est d’abord apparu à l’horizon, une lumière blanche au-dessus des arbres. Rapidement, on a vu la fumée. Un rejet noir derrière ses quatre réacteurs, digne des principaux pollueurs du siècle dernier. Puis il y a eu le bruit, strident, autre signe distinctif des gros coucous de jadis. Ses ailes qui tombent de son dos et de son menton, pendant sous le nez, lui donnent un air de pingouin boudeur. Avant d’atterrir, le vieil Ilyushin 76 survole la route de Colovrex et l’espace vert au bout de la piste sur lequel les spotters sont posés.

Un sommet de l’Organisation internationale du travail attire toute cette semaine une quarantaine de chefs d’État et autant de zincs inédits. Pour les spotters, ces passionnés d’aviation, c’est l’un des plus gros événements de l’année.

Photographes sur échelle

Ce week-end, certains filment, d’autres privilégient la photo. Le groupe plie ensuite rapidement ses échelles et retourne en courant vers ses véhicules. D’autres photographes jaillissent d’un champ voisin et d’un sous-bois. Ils sont une quinzaine au total et se dirigent vers un parking de l’aéroport jouxtant le tarmac, le P48.

L’avion-cargo, qui a utilisé les trois quarts de la piste pour freiner, mettra quelques minutes à rejoindre la hauteur du parking depuis l’autre extrémité du tarmac, ce qui permet aux spotters de souffler avant d’effectuer une deuxième série de prises de vues. Le train arrière de l’appareil construit en 1987 s’ouvre. Il laisse sortir trois limousines noires, aux plaques russes. C’est la première fois que le P48 accueille un tel gros-porteur. Le parking, tout juste rénové, ne pouvait jusqu’à présent que recevoir des jets de petite taille. Il est en général réservé à ceux qui restent longtemps dans les parages. Un Jetstar (du constructeur américain Lockheed) ayant appartenu à Yasser Arafat y a par exemple séjourné pendant quinze ans avant d’être démantelé l’an dernier.

Un photographe superstitieux confie refuser de vérifier si ses images sont réussies. «Je regarde toujours à la maison, pas avant», bredouille-t-il. Immortaliser des avions, pour cette communauté, c’est plus qu’une passion. «C’est une addiction», reconnaît Jeremy Denton, banquier la semaine, spotter le soir et le week-end. Pour profiter de «l’événement le plus important de l’année», il se plie en quatre. Les heures prévues d’arrivée de l’Ilyushin ont souvent changé. Les épris d’avions adaptent constamment leurs horaires, même si depuis quelques années, les sites de suivi d’aéronefs leur facilitent la vie.

«Pour être un bon spotter, il faut avoir quatre qualités: habiter près de l’aéroport, être bien informé, bon photographe et, surtout, se montrer patient», résume George, qui mitraille les machines du ciel depuis cinquante ans. Dans son appartement du Lignon, un beau tableau de chasse: plus de 190 000 diapositives montrant 203 types d’avions de 404 compagnies dans plus de 660 aéroports. «Cet Ilyushin, c’est la première fois que je le vois», glisse-t-il.

Plus de spotters qu’avant

George estime qu’il y a aujourd’hui plus de spotters qu’auparavant. Ils seraient une bonne trentaine aux alentours de Cointrin, dont quelques mineurs, surtout des hommes. Certains publient leur collection en ligne, d’autres la mettent dans leur cave. Dans le monde, une poignée d’entre eux arrive à vivre de leur passion, comme influenceurs ou en vendant leurs prises de vues.

Quatre avions russes sont attendus – trois Ilyushin et un Tupolev. L’essaim de photographes qui se forme au gré des arrivées intéressantes ne les manquera pas. L’Airbus A340-300 gouvernemental du royaume d’Eswatini (ex-Swaziland) se posera, lui, dimanche en début d’après-midi sous une pluie persistante. Dans les champs le long de la piste, on pouvait apercevoir des parapluies.

Des avions des chefs d’État malien, sud-africain, saoudien, ghanéen atterriront dans les heures qui suivent. Lundi, parmi la cohorte d’appareils prisés attendus, on peut citer ceux du premier ministre Dmitri Medvedev, du président français ou des autorités suédoises.

D’autres oiseaux rares sont attendus cette semaine, mais les passionnés se montrent prudents: les vols VIP sont imprévisibles et la météo, capricieuse, complique les prises de vues. La visite de Recep Tayyip Erdogan a été annulée, un coup dur pour notre communauté qui espérait voir le Boeing 747-800 du président turc gracieusement offert par le Qatar.

