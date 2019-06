Pour les boîtes à musique, c'est aussi la Fête

Sur une bande de papier cartonné, sept centimètres de large environ, un garçon a écrit son prénom en lettres colorées, puis pratiqué, à l'aide d'une poinçonneuse, de tout petits trous en suivant l'écriture. «James», ça sonne comment?

Il faut glisser sans forcer le carton perforé dans la boîte à musique. Tourner la manivelle. Les lamelles tintent d'un doux son métallique. Calé sous l'instrument, un bidon vide sert de résonateur, relayé par un micro. Et la mélodie du prénom s'envole entre les murs centenaires de l'Hôtel-de-Ville, se mêlant à la musique étrange, aléatoire, des trois autres dispositifs similaires installés chacun dans un coin de la cour. Poésie concrète, en formule instantanée. Signé Dadabox, duo d’aventuriers sonores créé par Alexandra Tundo et Joseph Frusciante.

Quand on leur rend visite dimanche dans le cadre de la 28e Fête de la musique, enfants et adultes s'affairent aux poinçons, sur les manivelles. Les plus jeunes en redemandent: des cartons, encore des cartons! Joseph sourit, l'atelier a trouvé son public. Joseph, entre ses mains, porte comme un jeu de cartes un plein paquet de bandes perforées. Faites donc jouer celle-ci, sa musique est magnifique. Comme cette autre qu'une femme a réalisé toute à l'heure. Petits trous par petites trous, elle avait dessiné cette phrase: «La vie est belle». (TDG)