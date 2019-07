Pour le 1er août, les maires surfent sur l’actu climatique

Les discours du 1er Août doivent-ils évoquer les grandes questions sociétales du moment? À quelques heures de l’événement, une série de maires lèvent le voile sur le message qu’ils vont adresser aux citoyens.

La question du climat a fait une irruption brutale dans le débat public. Mais quelle est sa place à l’échelon communal? À Presinge – commune qui vote le plus massivement écologiste en Suisse – le maire Serge Broquard ira jusqu’à céder la parole à un jeune militant de la Grève du climat. «Je ferai simplement une introduction, puis je lui laisserai le micro, annonce l’élu. Ce sera un moyen de revenir sur les grèves du printemps et peut-être de sensibiliser davantage la population.»

Éloge de la proximité

Quand nous le contactons, le plus jeune maire du canton peaufine précisément son discours. Martin Staub, 35 ans, socialiste élu à la Mairie de Vernier il y a moins d’un an, compte rappeler les vertus de la proximité. «La commune est une force et un repère, dit-il. C’est également le premier échelon lorsqu’il s’agit d’aborder les grands thèmes du moment comme le climat.»

Du côté d’Onex, la maire Verte Ruth Bänziger compte axer son discours sur l’ouverture à l’autre, mais la protection de l’environnement aura également une place importante. «Je souhaite mettre en avant l’importance de la protection de la biodiversité car la déforestation et la mauvaise gestion du territoire participent directement au changement climatique. La biodiversité a un rôle primordial à jouer afin de limiter la hausse des températures.»

À Carouge, la maire Stéphanie Lammar, elle aussi socialiste, dira quelques mots de la question climatique. «C’est une problématique très importante et qui comporte de nombreux enjeux pour la commune», insiste-t-elle, relevant au passage que pour la première fois, la Cité sarde utilisera de la vaisselle compostable pour ses festivités du 1er Août, après avoir introduit les verres réutilisables il y a quelques années.

Par ailleurs, Stéphanie Lammar indique qu’elle consacrera une partie de son discours aux origines du 1er Août. Elle informera aussi ses concitoyens sur la volonté de la ville de Carouge de mettre les femmes à l’honneur à travers divers événements tout au long de l’année prochaine, après le succès de la grève des femmes en juin.

Tout comme le climat, l’égalité entre hommes et femmes résonnera tout particulièrement en ce jour de fête nationale et de rappel des valeurs indispensables au vivre-ensemble. En Ville de Genève, la maire PS Sandrine Salerno a concocté un événement consacré aux Genevoises ayant marqué l’histoire suisse.

À Bernex, le maire PDC Cyril Huguenin n’abordera pas le thème du climat. Il en a déjà parlé dans son dernier éditorial du journal de la commune et «trop parler d’un sujet le rend banal», estime-t-il. En revanche, l’édile mettra en avant la thématique de l’égalité, en faisant un discours en duo avec la présidente du Conseil municipal, Christine Novelle. «Nous aurons exactement le même temps de parole», explique-t-il. Le texte portera notamment sur l’intégration des nouveaux habitants de cette commune, qui connaît une forte croissante démographique. «Il s’agira de rappeler que Bernex a tout au long de son histoire accueilli de nouveaux citoyens et qu’on peut très bien s’y intégrer si l’on respecte les rites bernésiens», dévoile Cyril Huguenin.

Ne pas profiter de la tribune

Antoine Barde, quant à lui, fera un discours relativement court à l’attention de ses concitoyens d’Anières, sur la Rive gauche. Il y évoquera son absence de cinq mois en raison d’un burn-out l’an dernier. Le maire PLR esquissera un premier bilan de législature. Il mentionnera notamment les récentes rénovations de bâtiments qui améliorent le bilan écologique de la commune. En revanche, il ne prévoit pas de référence particulière au thème du moment, le climat. «Je ne voulais pas profiter de la tribune du 1er Août pour me mettre en avant, dit-il. Les gens viennent pour faire la fête, pas pour entendre de longs discours politiques.»