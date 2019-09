Pour la faune, l'Autoroute blanche n'est plus une barrière infranchissable

Il est terminé. Ou presque. Construit en un temps record (moins d’un an), l’écopont de Viry, en France voisine, va enlever une belle épine du pied à une foule d’animaux sauvages. L’ouvrage leur permettra de franchir l’Autoroute blanche en toute sécurité. Une première attendue depuis trente-sept ans.

L’A40 a en effet ouvert en 1982. Depuis, la faune ne pouvait plus passer du Salève à la Champagne genevoise. Quelques rares animaux parvenaient néanmoins à se jouer des barrières installées le long de l’autoroute. À leurs risques et périls, et à ceux des automobilistes…

Cerf, muscardin, lynx, reptiles...

Ces dangers-là appartiendront bientôt au passé. Inauguré ce lundi 30 septembre, l’écopont, large de 25 mètres (la dimension requise pour que les cervidés soient encouragés à l’emprunter), n’offre pour l’heure qu’un tablier de terre. Mais dès ce mois d’octobre, il sera végétalisé et aménagé. Tout sera prêt pour la mi-décembre.

«Il a fallu sept à huit ans d’études pour pouvoir réhabiliter ce corridor biologique, indique Gaëtan Masson, responsable environnement à la société Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB). Une centaine d’espèces, du grand cerf élaphe au tout petit muscardin en passant par le renard, le lynx et le chevreuil, mais aussi des reptiles et des amphibiens, sont susceptibles de l’utiliser.»

La revanche de la nature

L’inauguration a attiré une pléiade d’élus français autour du directeur d’ATMB, Thierry Repentin, et du président du Conseil d’État genevois, Antonio Hodgers. Car l’ouvrage, qui a coûté 4,3 millions d’euros (environ 4,9 millions de francs), a été financé à parts égales par le Canton et ATMB (notre édition du 19 mars dernier).

«C’est le premier écopont que nous réalisons sur l’A40, mais d’autres sont à l’étude, se félicite Thierry Repentin. Une fierté pour notre entreprise, qui souligne le travail de nos collaborateurs en matière d’environnement.»

De son côté, Antonio Hodgers parle d’une «belle revanche de la nature. La route des uns, les humains, représente une barrière pour les autres, la faune comme la flore. Ce type de corridor biologique n’est certes qu’un petit passage, mais c’est un aménagement fondamental dans un espace comme le Grand Genève, qui s’urbanise.»