Port du masque: chaque policier pourra décider

Le port d’un masque, même sur la voie publique, par des policiers a été clairement autorisé par la commandante de la police genevoise, Monica Bonfanti. C’est ce qui ressort d’un courriel semble-t-il envoyé le 23 mars dans la soirée et adressé à tous ses collaborateurs.

Très inquiets, de nombreux gendarmes et policiers réclamaient cette mesure, tant pour leur protection que pour celle de leurs proches et de la population. Mais jusqu’à présent, plusieurs témoignages qui nous sont parvenus faisaient état d’ordres allant dans le sens contraire, voire de supérieurs menaçant leurs hommes de sanctions disciplinaires s’ils mettaient un masque sur la voie publique. S’agissait-il de gradés ayant fait du zèle? Ou alors les directives auraient-elles évolué?

«Madame la commandante n’a pas assoupli les recommandations, dans le sens où les directives en lien avec l’utilité et la pertinence de l’usage du masque de chirurgien restent les mêmes que celles préconisées depuis le 28 février 2020, précise Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police. Pour ce qui est des sanctions, il n’y en a pas eu et il n’a jamais été question qu’il y en ait. Elle a simplement rappelé à nouveau les processus et directives fixés par le médecin cantonal. Elle a précisé que toutes les situations ordinaires et extraordinaires ne pouvant être énumérées avec exhaustivité, l’appréciation professionnelle d’une situation donnée pourra conduire les collaboratrices et les collaborateurs à se protéger ou à protéger les autres selon un degré qu’ils sont seuls compétents pour décider.»

Dans ce courriel que nous avons pu consulter, la cheffe de la police rappelle par ailleurs, et en détail, la bonne utilisation des divers types de masques, ainsi que des lunettes de protection et des solutions hydroalcooliques. Elle relève également que même si la police genevoise dispose actuellement d’un stock de masques, celui-ci est «relativement faible», écrit-elle, raison pour laquelle ils doivent être utilisés «à bon escient» et dans «la perspective d’une pénurie possible».