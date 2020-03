Des politiciens en herbe font les courses des aînés

Cela fait quelques jours que le Conseil fédéral recommande à la population de rester chez elle. Le Parlement des jeunes genevois (PJG) a donc décidé de se mobiliser pour aider les personnes vulnérables en allant chercher leurs courses.

En Suisse, les déplacements ne sont, pour l'heure, pas strictement limités, mais les recommandations, notamment pour les personnes âgées ou à risques, sont claires: il faut rester chez soi! Alors, pour beaucoup d'entre nous, aller faire ses commissions ou promener son chien n'est plus aussi aisé et fortement déconseillé. Pour palier à ce problème, les jeunes engagés du PJG – qui ne font pas de la politique institutionnelle – ont décidé de prêter main forte aux personnes âgées, à celles qui souffrent de maladies chroniques et aux personnes seules.

Consolider les liens intergénérationnels

Le but est simple, rapporte Lara Atassi, présidente de l’association: «Dès ce lundi, une quinzaine de jeunes se tiennent prêts à aller faire les courses pour toutes ces personnes qui ne peuvent pas quitter leur domicile. Dans cette situation si particulière, l'entraide et la solidarité devraient être les mots d’ordre. Le PJG soutient ces valeurs: chacun a un rôle à jouer dans cette crise, et celui de la jeunesse est de soutenir nos aînés et de consolider les liens intergénérationnels.»

Chaque jeune peut manifester son intérêt à cette action: +41 79 103 51 20 ou info@pjgenevois.ch