Policier puni pour ses propos graveleux

«C’est quand que tu passes sous mon bureau?» «Toi, t’es une salope, toi, on ne t’aura jamais.» C’est en raison de ces propos tenus à l’égard d’une subordonnée qu’un policier a été sanctionné par sa hiérarchie.

L’homme, puni pour avoir adressé d’autres «réflexions» relatives au sexe à une seconde collègue, a tenté d’expliquer qu’un humour de caserne «inoffensif et bon enfant» existait au sein de la police genevoise.

Un argument qui n’est pas parvenu à convaincre les juges de la Chambre administrative. À quelques jours de la retraite, l’homme se voit infliger deux services hors tour, à savoir quelques heures de travail non payées: «Au vu de sa fonction, de son expérience et de son grade, son comportement est indéniablement grave», relève l’arrêt du 3mars.

Les faits ont été dénoncés par les deux femmes en avril 2018. À l’époque, l’une raconte qu’elle se rendait au travail la boule au ventre. Son supérieur lui criait dessus pour la réprimander. Elle n’osait plus poser de questions. Un jour, il aurait laissé une poêle sale sur le bureau de la collaboratrice. Pour lui faire comprendre qu’elle devait laver l’ustensile… Par ailleurs, ses propos à connotation sexuelle la gênaient.

Elles entraient dans son jeu

L’autre plaignante, qui souffrait d’un psoriasis en raison du stress et de l’ambiance de travail, décrit aussi une situation «insupportable» en raison de réflexions «dérangeantes». Par gain de paix, les deux femmes tentaient de faire bonne figure et répliquaient par des boutades. Mais toutes deux, atteintes dans leur santé, ont fini en arrêt maladie.

Interrogé, après la dénonciation, le policier dit tomber des nues. Il conteste avoir crié sur quiconque, admet «l’histoire de la poêle» mais assure que ses paroles n’étaient que des plaisanteries. Après avoir présenté ses excuses et expliqué qu’il ne voulait pas blesser les deux femmes, il a changé d’attitude. Qu’à cela ne tienne, la commandante de la police a ouvert une procédure à son encontre, en janvier 2019.

Pas le temps de répondre

Le 13 janvier, il est entendu dans le cadre de l’enquête et admet notamment qu’il n’aurait pas dû agir de la sorte. Un délai de cinq jours lui est octroyé pour formuler d’éventuelles observations. Comme le délai est serré, il demande une prolongation au 15mars. Mais le 20 février, la sanction à l’encontre de ce policier, avec de très bons états de service et dépourvu d’antécédents disciplinaires, tombe «avant même que ses observations n’aient été reçues», relève son avocat, Me Romain Jordan.

Ce dernier conteste la décision devant la Chambre administrative. Il demande notamment que plus de personnes soient entendues car il estime que les accusations sont contredites par d’autres collaborateurs du poste. Il affirme aussi que le droit d’être entendu de son client a été violé par la commandante: «Elle a bafoué ce droit afin de rendre sa décision le 20 février, dans le but d’éviter la prescription.» Même si les reproches étaient avérés, poursuit Me Jordan, «un simple avertissement informel aurait constitué une mesure suffisante».

Aujourd’hui, les juges constatent que le délai de cinq mois octroyé par la commandante était un peu court. Ils notent que, de ce point de vue, cette dernière n’a pas respecté le droit du policier d’être entendu, «qui aurait dû se déterminer sur le compte rendu de l’entretien du 13 février».

Pour le reste, la Chambre, qui considère que les faits reprochés ne sont pas prescrits, confirme la sanction. Sur le fond, «le fait que d’autres collaborateurs pratiquaient ce genre d’humour ne saurait le légitimer. […] Il a mis dans la gêne deux collaboratrices en tenant des propos à connotation sexuelle et sexiste.»

La Cheffe de la police réprouve

Me Romain Jordan ne souhaite pas commenter le cas particulier, sauf pour souligner «que les accusations sont opportunément apparues lorsque les deux plaignantes, pourtant grandes animatrices de cet humour de caserne, ont été recadrées par leur hiérarchie, notamment sur leurs horaires de travail. Mon client aurait pu saisir le Tribunal fédéral, et certainement obtenir gain de cause vu la violation de ses droits reconnue par les juges genevois, mais il part à la retraite à la fin du mois et n’aura pas à exécuter sa sanction.» Pour l’avocat, le cas de ce policier «avait surtout pour but de faire passer un message à la troupe. Il n’est pas adéquat d’utiliser des procédures disciplinaires pour le faire.»

Contactée, la commandante Monica Bonfanti prend acte de la décision des juges et précise: «S’agissant des comportements interpersonnels au sein de la police, je n’entends pas tolérer des comportements allant notamment à l’encontre du code de déontologie de la police, en particulier s’agissant de commentaires ou attitudes sexistes.»