La police suspend l'accueil au public dans trois postes.

La police genevoise réagit, elle aussi, à la propagation du coronavirus. «Pour des raisons de protection sanitaire, la police se voit dans l'obligation de suspendre l'accueil au public dans les postes du Bourg-de-Four (3, place du Bourg-de-Four), de Versoix (5, place Charles-David) et de Blandonnet (2, chemin de Blandonnet)», informe-t-elle dans un communiqué ce dimanche.

Selon ce texte,«ces trois postes de police ne peuvent pas garantir une sécurité sanitaire optimale tant pour le public qui devrait s'y rendre que pour nos collaboratrices et collaborateurs. Les avant-postes ne sont pas équipés de parois de séparation transparentes au niveau de l'accueil. Les forces de police seront donc plus efficaces dans les lieux soumis à restrictions pour s’assurer du respect des mesures prises.»

La situation reste donc inchangée pour les autres postes de police qui jouissent de l'équipement adéquat pour accueillir le public dans les meilleures conditions sanitaires possible. Le poste de l'aéroport et celui des Pâquis continuent à accueillir le public 24/24 et 7/7.