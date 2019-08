Polémique autour de la biographie de Pierre Maudet

La biographie de Pierre Maudet par le journaliste alémanique Philippe Reichen est en cours de rédaction, mais la relation entre le magistrat genevois et l’auteur est déjà tendue. Samedi, le quotidien saint-gallois «Tagblatt» a fait état de critiques formulées par Pierre Maudet adressées à Stämpfli Verlag, maison d’édition basée à Berne.

Tout débute avant l’été quand l’éditeur adresse un courrier à Pierre Maudet pour l’avertir du projet de biographie. Le conseiller d’État transmet alors le dossier à son avocat, Me Nicolas Capt, et reproche à l’auteur de ne pas avoir pris directement contact avec lui. «Vu qu’il ne juge pas utile de me solliciter sur un potentiel texte me concernant, il est à craindre que son ouvrage se classera plutôt dans la catégorie des brûlots aguicheurs du journalisme à thèse que dans le rayon des analyses journalistiques sérieuses, documentées et pondérées», nous répond-il aujourd’hui.

Ce n’est pas le premier différend entre Pierre Maudet et Philippe Reichen, correspondant du «Tages-Anzeiger» en Suisse romande. En avril, tous deux étaient même réunis face à un juge à la suite d’une action civile de Pierre Maudet: ce dernier reprochait à Philippe Reichen de ne pas lui avoir donné la parole dans un article le concernant. La décision du juge n’a pas encore été rendue.

En pleine rédaction de la biographie (la publication en allemand et en français est prévue pour cet automne, après les élections fédérales), Philippe Reichen assure qu’il a bien l’intention de prendre directement contact avec Pierre Maudet. «C’est prévu, mais j’attends le moment opportun.» Il précise toutefois qu’il est à l’origine de la lettre envoyée par son éditeur: «Je lui ai demandé d’informer Pierre Maudet de ce projet de livre.» Pour le journaliste, la procédure en cours ne doit pas l’empêcher de faire son travail. «Un livre n’est pas un article, ce sont deux choses bien distinctes. Je ne vois pas pourquoi je renoncerai à écrire un livre en raison d’un conflit qui porte sur un article.»

En attendant, l’avocat de Pierre Maudet a prévu de rencontrer l’éditeur en septembre «afin de s’assurer que des mesures judiciaires ne seront pas à envisager», a-t-il écrit dans l'un de ses courriers.