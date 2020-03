Les PME nagent à contre-courant vers de lointaines bouées de sauvetage

Le couperet va tomber. Les salaires de mars doivent être versés. Comme souvent, le patron, surtout dans les entreprises les plus petites et les plus vulnérables, en panne dramatique de liquidités, ressemble au capitaine d’un bateau ayant heurté un iceberg. Il doit rester à bord, quitte à se passer du versement de son propre revenu.

Le personnel des restaurants et commerces genevois, et des autres PME et acteurs culturels qui ont dû baisser le rideau, a été mis en chômage technique. Mais le patron, lui, continue de travailler et tente de se frayer un chemin dans la jungle des assurances sociales.

On compte une quinzaine d’assurances à Genève, dont l’AVS, l’AI, l’assurance chômage, le 2e pilier, les allocations familiales ou encore l’assurance maternité. Ces acteurs de l’économie cherchent, parfois dans un certain désarroi, à trouver des réponses aux nombreuses questions pratiques et juridiques qui les submergent. «Nous sommes confrontés à une masse très importante de demandes. Nous recevons plus de 1000 téléphones par jour. Et c’est sans compter les courriels, beaucoup plus nombreux», résume Véronique Kämpfen, porte-parole de la Fédération des entreprises romandes Genève (FER), dont le site internet regorge d’informations utiles.

Les établissements fermés par l’ordonnance fédérale auront généralement droit à être indemnisés dans le cadre des dispositions de réduction d’horaire de travail (RHT). Les indépendants sont dans une situation plus compliquée, même si elle est désormais traitée au niveau fédéral. Eux se penchent en particulier sur l’Assurance perte de gain (APG).

Par ailleurs, toutes les administrations ne sont pas habituées à ce brusque changement de braquet. Les PME, elles, sont dans l’urgence. Jeudi passé, des milliers d’entre elles se sont adressés à leurs banques pour obtenir quelques miettes des 20 milliards de francs de prêts sans intérêts, et remboursables en cinq ans, débloqués par la Confédération. Car de nombreux autres secteurs sont frappés par cette crise économique d’une rapidité et d’une violence inouïe. Or, beaucoup d’entreprises tournent désormais au ralenti sans qu’elles puissent espérer la moindre aide de la Confédération. Si la crise sanitaire devait perdurer et leurs réserves de liquidités s’assécher, elles se retrouveraient devant un cruel dilemme: licencier ou tomber en faillite.

Ces crédits, pour les patrons, sont vraiment une bouée de sauvetage. À la BCGE comme dans les autres établissements commerciaux de la place, tout le monde est sur le pont, même en télétravail. «Nous sommes en contact soutenu, depuis plusieurs semaines déjà et avant même le projet spécial Covid-19, avec nos clients», résume Lydia Albrecht, porte-parole de la Banque Cantonale de Genève (BCGE), qui précise que des plans de trésorerie ont été mis en place, PME par PME. «Nous espérons pouvoir trouver une solution pour le plus grand nombre de nos clients.»

L’État de Genève a annoncé pour sa part une hausse du montant des cautionnements de la Fondation d’aide aux entreprises à 95 millions de francs. Les principales banques de la place se sont aussi engagées à «faciliter et accélérer les démarches pour l’obtention de crédits cautionnés et étudier les reports d’amortissement avec bienveillance». Ce langage diplomatique ne signifie pas pour autant que les entreprises soient dispensées de remplir moult documents, ni de se mettre à nu face à leur banque.

Si les salaires sont urgents, le paiement des charges sociales peut être différé. Inflexibles dans les délais par beau temps, les caisses AVS et de prévoyance sont appelées à se montrer indulgentes. Après tout, elles forment aussi un maillon de la chaîne…

Quant à la longueur de ce tunnel, il est trop tôt pour l’estimer. «Notre scénario prospectif principal est basé sur le concept du ‘V’, une descente et un rebond, avec un retour progressif à la normale, détaille Lydia Albrecht. Nous tablons sur un redémarrage progressif des secteurs économiques affectés dans six à huit semaines, ceci toujours en conditions sanitaires renforcées.»

Nouant la gerbe, Blaise Matthey, patron de la FER, plaide pour que «tous les acteurs de l’économie fassent preuve d’agilité et de flexibilité». Comme des marins par gros temps. De jour comme de nuit. Car, quand la pénombre s’installe et que Genève s’éteint, il reste encore quelques lueurs. Des écrans de portables restent allumés. Histoire, pour quelques chefs de petites entreprises inquiets ou scrupuleux, de vérifier une ultime fois les dernières ordonnances du Conseil fédéral, les instructions des banques et les conseils de la FER. Afin de savoir s’ils sont «dans les clous».

Mille jeunes en quête de place d’apprentissage

La crise sanitaire déborde sur le domaine des places d’apprentissage. En raison du virus, de nombreux événements devant mettre en contact apprentis et entreprises ont été annulés. La tête collée au guidon, de nombreux employeurs hésitent à s’engager, ne sachant absolument pas comment la situation va évoluer. «Engagez des apprentis!» supplie l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC) dans un flyer largement diffusé. Vendredi, Anne Emery-Torracinta, conseillère d’État chargée du Département de l’instruction publique, a admis que cette situation posait problème, en indiquant que 2500 contrats d’apprentissage sont escomptés pour l’année à venir. Mais, selon Gilles Miserez, directeur général de l’OFPC, seuls 10% de ces engagements auraient été conclus. Selon les projections de l’OFPC, 1000 apprentis ne trouveraient pas de place. Dans ce cas, ils seraient contraints à occuper les bancs de l’école plutôt que les ateliers. Cette hypothèse a un coût pour l’État, estimé à 5,5 millions.

Faut-il inciter les entreprises à les engager moyennant une prime? Pour la magistrate, «la Confédération devrait aider les cantons à financer les salaires des apprentis». Berne devra donc traiter une nouvelle question épineuse mais importante car liée à un système qui a fait ses preuves, suscitant même récemment l’intérêt de la France et des États-Unis.

Frank Sobczak, directeur de la formation à la FER Genève, étudie de son côté avec ses équipes une solution. La mise à disposition d’une plateforme permettant aux candidats apprentis d’y déposer leur dossier et aux entreprises de réaliser leurs entretiens en visioconférence. La mobilisation se cristallise pour soutenir des apprentis. Certains d’entre eux sont aussi à la peine car le télétravail n’est pas évident pour une catégorie de la population ayant besoin de l’encadrement des enseignants. Une tâche plus aisée dans la classe d’une école. Quelque 9500 apprentis sont en formation à Genève. Parmi eux, 5300 sont en filière duale en entreprise. R.R.