Plus de place pour les partis dans le magazine d’Onex

À Onex, le magazine communal est devenu une source de conflit entre le Conseil municipal et l’Exécutif. En cause: la décision du Conseil administratif de supprimer les pages destinées aux textes des partis.

«Abus et fausses informations»

Selon les trois magistrats, la situation n’était simplement plus tenable. «Que certains partis profitent de cet espace pour critiquer l’Exécutif, c’est une chose, mais il y avait des abus et des affirmations qui étaient simplement fausses! s’insurge Carole-Anne Kast. Nous ne pouvions pas laisser passer cela car nous sommes responsables de ce qui paraît dans ce journal.» Elle indique que ces textes étaient la source de nombreux allers-retours entre la Mairie et certains partis, et qu’ils faisaient perdre un temps considérable à l’administration, qui devait souvent les retravailler et les corriger.

Lassé par la situation, l’Exécutif a donc décidé de retirer cet espace d’expression. En échange, il a proposé à chaque parti un montant annuel maximal de 2000 francs afin qu’ils réalisent leurs propres publications. De l’argent qu’ils toucheront après avoir présenté les justificatifs des montants dépensés pour ces communications. «Désormais, chaque parti sera responsable et assumera le contenu de ses textes», conclut la magistrate.

«L’ensemble de la classe est puni à cause de certains mauvais élèves»

Lors de la dernière séance du Conseil municipal, la majorité des élus a refusé d’avaliser cette suppression (déjà effective dans le magazine du mois de mai), demandant que cet espace d’expression soit maintenu. Certains d’entre eux estimaient que cette décision relevait de la censure. D’autres ont demandé que son application soit repoussée à plus tard, aux élections du printemps prochain.

Malgré ce vote, les trois magistrats ne sont pas entrés en matière, indiquant qu’il s’agit d’une prérogative de l’Exécutif et qu’ils ne changeront pas d’avis. (TDG)