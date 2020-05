Le PLR retire son recours contre le référendum sur Clé-de-Rive

La bataille de Clé-de-Rive se jouera dans les urnes, et non en justice. Le PLR Ville de Genève a décidé de retirer son recours contre le référendum de la gauche sur le projet de parking Clé-de-Rive.

«En raison de la situation actuelle, nous n'aurions sans doute pas eu de décision judiciaire avant de longs mois. Or nous ne voulions pas renvoyer aux calendes grecques le débat démocratique. Nous concentrerons donc nos forces sur la votation», déclare Vincent Latapie, président de la section.

«Vigilant» sur la brochure

La majorité de droite du Conseil municipal a voté en novembre 2019 en faveur du projet. Il prévoit la construction d'un nouveau parking de 498 places pour les voitures et de 388 places pour les motos à Rive, en échange de la piétonnisation de 33 000 mètres carrés en surface. La gauche, soutenue par les associations de mobilité douce, a lancé un référendum dans la foulée. Quelque 6400 signatures ont été récoltées.

«Nous serons extrêmement vigilants sur la brochure explicative», prévient Vincent Latapie. Dans son recours, le PLR estimait notamment que l'exposé des motifs du référendum était fallacieux car laissant penser qu'«une seule rue serait piétonnisée, alors qu'il y en a plusieurs».

Votation cet automne?

De leur côté, la gauche et les associations se félicitent de ce retrait. «Le PLR se serait-il bonifié pendant le confinement? Aurait-il acquis sagesse, bon sens et conscience écologique? Peut-être est-ce simplement le signe que la section ville du PLR devient raisonnable et envisage une politique un tant soit peu plus constructive et plus attentive aux besoins de la population», réagissent-elles dans un communiqué diffusé jeudi matin.

La votation populaire pourrait avoir lieu cet automne.