Plongez dans les entrailles de la gare CEVA de Champel

C'est une occasion à ne pas manquer, rien que pour se mettre au frais par ces temps de canicule. Ces 29 et 30 juin, les quatre gares CEVA de Lancy-Bachet, Champel, Eaux-Vives et Chêne-Bourg ouvrent leurs portes au public. Et ce, pour la dernière fois avant la mise en service du Léman Express le 15 décembre 2019, soit huit années après le premier coup de pioche du «chantier du siècle». À ce jour, l'avancée global des travaux du côté suisse a Atteint 98%, pour un coût total prévu à 1610 millions de francs suisses.

Lors d'une conférence de presse donnée dans la station de Champel ce jeudi matin, Serge Dal Busco, en charge du Département des infrastructures, est revenu sur un sujet qui avait fait couler beaucoup d'encre dans la presse: l'absence de toilettes dans les gares genevoises, comme l'avait révélé la Tribune de Genève. Au final, seuls les sites des Eaux-Vives - dans la galerie marchande - et de Champel - dans un kiosque situé sur l'esplanade extérieure de la station - seront équipés de WC. Pour les autres gares, il faudra se rendre dans les restaurants et commerces situés aux abords des stations ou dans le train. Et de rappeler qu'en Suisse, le trois-quarts des gares ne sont pas équipées de lieux d'aisance.

