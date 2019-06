Pléthore de candidats aux exécutifs communaux

Visiblement, les postes aux exécutifs communaux ont toujours la cote. À Anières, Bellevue et Collex-Bossy, pas moins de dix candidats se sont annoncés afin de tenter de briguer les places laissées vacantes suite à des démissions. Ils s’affronteront le 15 septembre, date du premier tour des élections complémentaires.

Ainsi, à Anières, quatre personnes visent le poste d’adjoint: le PLR Christophe Devenoge, Claudine Hentsch pour Ensemble pour Anières, Pascal Pecaut pour le groupe Plus que jamais aniérois et Claude-Alain Chollet pour la formation Pensez global, votez local! À Bellevue, deux candidats sont en lice pour le poste de conseiller administratif: Anne-Catherine Hurny Cabezas, de Bellevue d’avenir, et le PLR Frédéric Luyet. Du côté de Collex-Bossy, où deux postes d’adjoints sont vacants, quatre habitants ont déposé leur candidature à la chancellerie: le socialiste Skander Chahlaoui, le membre de PDC-Ouvert Pascal Cretard, la PLR Sylvie Malherbe et Bernard Fracheboud, de l’Entente communale.

Notons par ailleurs que les Veyrites ne voteront finalement pas le 15 septembre afin de briguer le poste de la démissionnaire Sophie Luthi. Cette dernière sera remplacée de manière tacite par Aline Tagliabue, seule candidate à s’être annoncée. (TDG)