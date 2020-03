Le platane de la place du Cirque perdra des plumes

S’il y a un arbre emblématique à Genève, c’est bien le majestueux platane de la place du Cirque. Âgé de 100 à 150 ans, il culmine à quelque 35 mètres de haut pour une circonférence de 4,7 mètres. Mais il est en grand danger, et il y a urgence.

«Nous allons devoir intervenir ce dimanche, car une grosse branche, une charpentière située du côté du boulevard Georges-Favon, est fissurée. Elle menace de tomber», explique Jean-Gabriel Brunet, adjoint de direction au Service des espaces verts (SEVE) de la Ville de Genève.

Ce diable de polypore

Si on en arrive là, c’est à cause d’un champignon, le polypore hérissé (Inonotus hispidus en latin). Joli nom pour un redoutable prédateur qui a donc fait du bois sa nourriture favorite. «Il fragilise la mécanique d’un arbre, notamment les branches charpentières. Et son évolution est exponentielle», déplore le spécialiste.

Mais pourquoi ne pas l’attaquer de front et l’éradiquer une bonne fois pour toutes? «Vous pensez bien que nous l’aurions fait si cela était possible, poursuit Jean-Gabriel Brunet. Mais malheureusement, on ne connaît aucun moyen curatif contre ce champignon. Dès lors, nous devons nous contenter d’apporter des soins palliatifs à cet arbre magnifique. Un peu comme s’il était atteint d’un cancer en phase terminale.»

Sa maladie ne date pas d’hier. «Il a montré des signes de faiblesse depuis 2012, ce qui n’est pas si surprenant puisqu’il est en plein milieu urbain. Et le réchauffement climatique n’arrange rien, constate Jean-Gabriel Brunet. Mais nous voulons le sauvegarder. Cet arbre est dans son grand âge. Il n’a plus la vigueur d’un jeune ou d’un adulte. Les pousses végétatives de l’année sont petites et limitées. Mais de manière générale, il garde un bon état physiologique et un bon état mécanique.»

Plusieurs expertises

C’est ainsi que depuis huit ans, le vénérable platane fait l’objet de toutes les attentions du SEVE. «Des expertises à l’interne ont été menées régulièrement depuis 2012. Mais aussi quatre à l’externe, pour confirmer nos observations, poursuit l’adjoint de direction. Elles se sont déroulées en 2014, 2015, 2018 et à la fin de 2019.»

Cette dernière date n’est pas due au hasard. Le 3 octobre passé, en effet, une grosse branche charpentière s’était rompue, sans provoquer d’accident. Une chance, car le lieu connaît un fort trafic routier et constitue par ailleurs un axe piétonnier fréquenté.

Avant l’arrivée des feuilles

Ce dimanche, une petite armada se rendra donc au chevet du vieux platane. Les travaux s’étaleront de 6 h 30 à 13h environ. «Heureusement, avec la pandémie, il y a beaucoup moins de monde dehors, confie Jean-Gabriel Brunet. Mais nous allons tout de même fermer plusieurs rues, dont le boulevard Georges-Favon.» Des déviations sont prévues, tant pour les véhicules que pour les piétons.

Quatre arboristes œuvreront dans l’arbre, d’autres sécuriseront la zone. Une grande nacelle sera déployée. Objectif: scier la branche malade, «et en élaguer quelques-unes de l’autre côté, pour ne pas créer un déséquilibre de poids. On se dépêche d’intervenir, car le platane n’a pas encore de feuilles, ajoute le spécialiste. Dès qu’elles sont là, la prise au vent est plus forte et le risque de chute de branches est accru.» Une autre intervention est prévue, probablement cet automne.