Plan-les-Ouates doit décider du sort de sa distillerie

C’est un peu le serpent de mer de Plan-les-Ouates. Depuis six ans, le sujet de la distillerie de Saconnex-d’Arve revient à intervalles réguliers devant le Conseil municipal. Prochainement, les élus seront invités à voter un crédit de 2,830 millions de francs pour remettre aux normes l’institution centenaire. Discuté actuellement en commission, le projet promet des débats enflammés en plénière.

La distillerie de Saconnex-d’Arve, d’abord menacée de disparaître, est un sujet hautement sensible. La Commune avait décidé en 2014 de sauver l’institution centenaire en acquérant la bâtisse historique. Un montant de 830'000 francs avait alors été voté par une large majorité du Municipal. Seuls quelques élus de droite s’étaient montrés réticents à un tel empressement, compte tenu des travaux importants à effectuer dans le bâtiment et de l’amiante décelé dans ses murs. Le montant de travaux était évalué à ce moment-là à un peu plus d’un million.

Deux options possibles

Le coût du projet déposé en janvier dernier par l’Exécutif atteint plus du double. Comment expliquer une telle inflation? «Nous avons dû intégrer des mesures liées à l’amiante que nous n’avions pas imaginées au départ», répond Thierry Durand, magistrat chargé des bâtiments. Des fibres de ce matériau isolant ont en effet été découvertes l’été dernier à l’intérieur de la bâtisse. Le Service cantonal de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (Sabra) a alors imposé à la Commune d’assainir la toiture en la rénovant intégralement.

Aujourd’hui, deux options sont présentées aux conseillers municipaux: transformer la distillerie existante ou la reconstruire. Les deux variantes coûtent sensiblement le même prix, assure Thierry Durand. Le bâtiment n’étant pas classé, rien n’oblige la Commune à le conserver. «Il y a un attachement affectif à cette bâtisse mais elle ne présente pas d’intérêt patrimonial, note le magistrat. Nous l’avons acquise pour les activités qu’elle abrite.»

Actuellement, cinq locataires se partagent les locaux: le distillateur Nicolas Bloch, la brasserie du Virage, le vinificateur Laurent Vu, le producteur d’absinthe René Wanner ainsi qu’Alain Choiral et Sylvia Schibli, des Givrées, des alcools qui se boivent gelés. Seuls les trois premiers poursuivront leur activité après les travaux.

Le chantier doit durer environ six mois. Légèrement plus si les autorités choisissent de démolir et reconstruire le bâtiment. «Afin de gêner le moins possible ses locataires, les travaux auront lieu entre le printemps et l’automne, la période la plus calme», détaille Thierry Durand. Le magistrat espère pouvoir les agender l’année prochaine déjà. De son côté, le Conseil municipal devrait se prononcer sur ces variantes lors de sa séance du mois de mars.