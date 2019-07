«Pitchounette» est une véritable star de rock au pays des petits singes

Il se trompe d’enclos et prend des risques, le photographe animalier. Le voici à genoux devant un ouistiti suspendu à la partie basse de la barrière. «Je vous préviens, il peut faire pipi sur ses admirateurs», glisse sa gardienne d’une voix amusée. Debout, Laurent!

L’élu du jour vit en hauteur, un singe arboricole venu du Nouveau Monde, une star dans son genre, perruqué comme un chanteur de variété des années yéyé. Il bondit d’une branche à l’autre, exhibant son brushing permanent, suscitant une multitude de correspondances culturelles, selon les pays d’accueil.

En allemand, par exemple, on l’appelle volontiers Liszt-Affe, en référence aux cheveux blancs du compositeur d’origine hongroise Franz Liszt. En français, on dit tamarin pinché à crête blanche. Le voici, la voici – c’est une femelle qui vient au contact – dans le parc Challandes, dans un espace généreux qui lui permet d’évoluer du dehors vers le dedans et réciproquement.

Stabilisateur de vol

Quadrupède extrêmement tonique, doté d’une longue queue non préhensible (jusqu’à 40 cm), lui servant de stabilisateur de vol, lors de bonds aériens qui peuvent dépasser les 3 mètres, le pinché brûle des calories, même en captivité, et se montre bon mangeur. Notre femelle reçoit une sauterelle vivante à l’heure du goûter matinal. Gourmandise méthodique: elle déguste sans se presser. Comme elle le fait en suçant les arbres pour en récupérer la sève, en consommant des végétaux (fruits, noix, etc.) ou, plus rarement, des vertébrés, style lézards ou grenouilles.

Il lui arrive aussi de s’attaquer aux petits oiseaux, mais on ne dira pas comment. La bonne image du tamarin ne se résume pas aux méthodes utilisées pour nourrir sa progéniture. D’autant que l’espèce pratique la «reproduction coopérative». Tout le monde y met du sien, même les mâles portent les petits et les nourrissent, les aînés de la fratrie aident les nouveau-nés à grandir et le pinché est l’un des rares primates à pratiquer le partage de la nourriture. Respect.

Tête bien faite sous sa crinière léonine; la morphologie ne rend pas forcément plus intelligent, mais il vaut la peine d’ajouter que, chez les singes, le Saguinus œdipus (nom scientifique) est celui qui a le plus gros cerveau par rapport à la taille du corps.

Sur le panneau explicatif accroché à son enclos, on apprend que Pitchounette est née au parc Challandes en 2013. La grande majorité de ses congénères naissent d’ailleurs en captivité. C’est le sort de ce singe miniature, classé parmi les espèces en voie d’extinction critique. La faute, une fois encore, à la déforestation destructrice qui ruine son habitat naturel. Mais pas que.

Filière assassine

Une autre filière assassine est également responsable de sa quasi-disparition à l’état sauvage: au début des années 60, et durant une bonne décennie et demie, des dizaines de milliers de tamarins pinchés ont été exportés vers des laboratoires de recherche biomédicale, notamment aux États-Unis. Bien que protégé depuis 1969 en Colombie, il reste une proie facile et pécuniairement intéressante pour le trafic illégal des animaux de compagnie, un fléau international, en bonne place juste derrière le marché de la drogue.

«Nous collaborons étroitement avec une fondation colombienne dont le travail de sensibilisation implique la population locale, dès son plus jeune âge», explique Anne-Sophie Deville, la directrice adjointe de Challandes. Le salut de l’espèce passe par ce genre d’initiatives, ainsi que par la mise en réseau – merci internet – des efforts consentis par chacun. L’avenir de cet habitant emblématique des forêts du nord de la Colombie se joue aussi en Europe.

Adepte du multimédia

Au chapitre communication orale, l’animal rivalise avec nos technologies contemporaines. Il pratique le multimédia tous les jours: voix, body language et glandes de marquage assurent les échanges vers l’extérieur. Vocalement, c’est un champion: 38 sons différents répertoriés; les cris d’alerte et de défense se modulent différemment à l’approche du prédateur, selon qu’il s’agisse d’un serpent, d’un ocelot ou d’un rapace.

Un sifflement aigu met en fuite ce dernier. On veut le même pour lutter contre le blaireau des villes. Longue vie à Pitchounette, notre rock star de la semaine.