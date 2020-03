En pharmacie, les fioles de désinfectant se vendent parfois à prix d’or

Les flacons de gel désinfectant, ce produit désormais très prisé des Genevois, se vendent-ils à un prix surfait dans certaines pharmacies genevoises? Ces derniers jours, des clients courroucés ont signalé à la «Tribune de Genève» ce qu’ils dénoncent comme des abus. Selon notre petite enquête, réalisée auprès d’une vingtaine d’enseignes, des grandes chaînes aux pharmaciens indépendants, les prix peuvent en tout cas varier fortement: du simple au… sextuple!

On le sait, les flacons produits industriellement que l’on trouvait facilement en pharmacie avant l’arrivée du coronavirus font largement défaut sur les rayons. Dès lors, les pharmacies ont reçu l’autorisation de produire elles-mêmes ces gels hydroalcooliques, conçus à partir d’alcool (éthanol ou isopropanol), de glycérine et d’eau oxygénée. Toutes n’en ont pas les moyens, beaucoup sont en rupture totale de stock, mais des chaînes et des pharmaciens indépendants se sont mis à confectionner ces désinfectants maison. Logiquement, ces produits sont un peu plus chers que les lotions industrielles, puisque les pharmaciens doivent fabriquer le mélange eux-mêmes ou alors le conditionner dans des flacons s’ils s’approvisionnent auprès d’un détaillant. Or, dans cette seule gamme d’articles maison, le prix varie fortement, de 6 francs à 25 francs pour 100 ml, selon notre coup de sonde. Voire 35 francs, selon un témoignage: «J’ai payé 10 fr. 50 une fiole de 30 ml, c’est du vol», s’énerve ce père de famille, client d’une pharmacie du centre-ville. Il est d’autant plus outré que son fils, qui sort d’une grave maladie, a particulièrement besoin de se protéger. «Certains pharmaciens profitent, c’est révoltant.»

Vrai? Christian Robert, le pharmacien cantonal, relève que «des signalements de prix trop élevés», sans qu’il n’en ait eu les détails, lui ont été communiqués par des médecins. Les pharmaciens, explique-t-il, ont des tabelles pour facturer les produits qu’ils fabriquent. Selon lui, «le prix de 100 ml d’un produit fait maison ne devait pas excéder 10francs». Le type de flacon utilisé peut certes peser un peu dans la variation des tarifs. Mais de là à expliquer les énormes différences rencontrées? On peut en douter.

Pierre-François Hottelier, pharmacien indépendant à la place De-Grenus, est lui aussi énervé par ce climat de surenchère. «Les officines qui produisent elles-mêmes leur gel – c’est notre cas – éprouvent des difficultés d’approvisionnement et c’est compliqué d’obtenir les produits de base, relève-t-il. Mais cela ne justifie en aucun cas des prix prohibitifs. Nous vendons pour notre part notre gel maison 12 fr. 50 les 200 ml, cela nous paraît être un prix juste.»

Il estime en revanche que «les petites pharmacies sont désavantagées par rapport aux grandes chaînes en matière d’approvisionnement» pour produire ces gels maison. Situation tendue oblige, Alcosuisse, principal fournisseur d’éthanol en Suisse, dit en effet privilégier «les principaux clients du secteur des pharmacies et des drogueries afin de réduire le goulet d’étranglement dans la distribution».

Pénurie d’emballages

Pour éviter la surenchère, rappelons que la France a de son côté plafonné le prix de vente des flacons de gel hydroalcoolique à 3euros. Par un décret gouvernemental. Difficile bien sûr de comparer le marché suisse et sa liberté tarifaire au marché français, bien davantage contrôlé par l’État. Mais il faut rappeler que lorsqu’elles sont fabriquées industriellement, même en Suisse, les lotions désinfectantes demeurent à la base des produits bon marché. Si l’on remonte la chaîne, le prix de vente affiché par les intermédiaires entre le fabricant et le distributeur final s’élève à 1 fr. 50 les 100 ml lorsque le liquide est vendu en vrac par lot de 5 litres.

Un fabricant suisse, qui ne veut pas que son nom soit cité, précise que «les ingrédients de base pour fabriquer ces lotions ne sont pas du tout en rupture de stock. Ce qui fait défaut actuellement en Suisse, ce sont les flacons.»

À l’hôpital, certains visiteurs abusent

S’aspergent-ils un peu trop de désinfectant par peur d’être contaminés ou de contaminer? Remplissent-ils leurs fioles? Et que font-ils de tous ces masques? Ces derniers jours, le personnel soignant des hôpitaux genevois s’est passablement interrogé sur le comportement de certains visiteurs. Priés comme il se doit de porter un masque et de se désinfecter les mains lorsqu’ils viennent voir leurs proches – une mesure en vigueur bien avant l’arrivée du coronavirus en Suisse –, certains visiteurs semblent en effet se servir très largement en masques et en désinfectant sur les chariots mis à la disposition du public dans les couloirs, proches des unités de soins. Ils se servent à l’entrée, comme à la sortie…

Selon le témoignage d’une infirmière de l’hôpital gériatrique des Trois-Chêne, il n’est pas rare que des bouteilles entières de désinfectant, à peine installées, disparaissent. «La semaine dernière, les stocks se sont vidés bien plus rapidement que les semaines précédentes, disons de 30% de plus que la normale. S’agit-il de vols? De surconsommation? Difficile de faire la part des choses, dit Marie-José Roulin, directrice adjointe des soins aux HUG. Les gens agissent peut-être par peur, mais il faut que le public comprenne que ce matériel doit servir, dans le cadre de l’hôpital, à protéger des personnes affaiblies.»

Il a donc fallu agir pour limiter l’effet «self-service». Désormais, masques et désinfectant sont placés au cœur des unités de soins, là où il y a davantage de passage. C.M.