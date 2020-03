Une pétition pour fermer les écoles

Une pétition circule depuis mercredi soir sur le site change.org pour demander la fermeture des écoles à Genève. Manifestement rédigée à la hâte, elle est adressée à l’Office fédéral de la santé publique par un certain Isis Pitanguy: «Il vaut mieux être exagéré que pleurer le: «trop-tard». En face de ce virus, nous avons besoin d’agir en précaution, même si c’est trop, pour ne pas dire: «trop tard» et pleurer le décès de nos proches. Puisque les parents qui sont à risque, reçoivent leurs enfants en fin de journée qui ont eu de contact avec des dizaines de personnes à l’école qui pourront porter ce virus.» En début de soirée jeudi, ce texte recueillait 1600 signatures. Il n’est pas question de fermer les écoles pour autant, affirme Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la santé: «La seule raison de le faire serait faute d’enseignants. On garde aussi les enfants à l’école car si on les mettait en quarantaine, cela deviendrait dangereux pour les grands-parents.»

Sur une page dédiée du Département de l’instruction publique (DIP), il est indiqué qu’«OFSP et médecin cantonal n’ont émis aucune restriction. Ils estiment que la situation ne nécessite pas de fermeture d’établissements ni des lieux de formation. Les mesures d’hygiène recommandées s’appliquent autant que possible. Des mesures particulières sont prévues pour les personnes les plus vulnérables parmi les élèves et les membres du personnel. Le Service de santé de l’enfance et de la jeunesse et l’Office du personnel de l’État veillent respectivement à garantir leur application.»

En parallèle, les rumeurs de contamination au coronavirus et/ou de quarantaine préventive touchent plusieurs établissements scolaires. Enseignants comme parents d’élèves nous font part de leur désarroi quant au manque d’informations officielles sur ces cas. Le DIP renvoie vers les autorités sanitaires. Interrogé pour confirmer ces situations, Laurent Paoliello indique que le comptage «ne fait plus de sens car nous avons changé de politique depuis le début de la semaine. On a arrêté la traçabilité, les mises en quarantaine et les enquêtes d’entourage au profit d’une bonne gestion: les personnes qui présentent des symptômes doivent se mettre en autoisolement et la prise en charge s’adresse prioritairement aux personnes les plus fragiles.» Il rajoute que l’aspect du secret médical entre aussi en compte: «Si un enfant est connu pour des troubles cardiaques, le Service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour ne va pas le crier urbi et orbi. La situation a évolué, il n’est plus question de contenir le virus, il y a des cas partout, il s’agit de vivre avec.»

Entre autres exemples, car ils sont nombreux, une source du Collège Calvin, qui souhaite rester anonyme, parle du confinement d’au moins un élève: «Une collègue nous en a informés, mais je ne sais pas dans quelles circonstances cela s’est passé car la direction ne nous a rien communiqué. Cet élève aurait été en contact avec le patient zéro genevois, qui rentrait de la Fashion Week de Milan.» Cette même source craint que certains élèves abusent de la situation pour s’absenter puisqu’un certificat médical ne leur est désormais demandé qu’à partir du cinquième jour, et plus du deuxième. «C’est un peu le petschi, le département gère ça n’importe comment. En même temps, les directions ont d’autres chats à fouetter en raison de la suppression des options spécifiques entraînées par les limitations budgétaires. Elles sont très occupées à recaser les professeurs qui ne dispenseront plus ces heures.»

Même type de rumeur concernant le Collège Voltaire. Christophe Ebener, enseignant et membre du Bureau de l’Union du corps enseignant secondaire genevois, par le biais de laquelle il a été informé, indique ne pas avoir connaissance d’un cas positif: «Des élèves ont été placés en quarantaine il y a quelques jours, suite à un contact avec un adulte infecté, mais les informations que nous avons reçues indiquaient que les élèves concernés n’avaient pas été testés positifs.»