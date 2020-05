Une pétition pour agrandir les terrasses sur les places de parking

Lundi 11 mai, les restaurants, bars et cafés peuvent rouvrir leurs portes mais à condition de respecter des mesures sanitaires strictes. Il faut notamment interdire les consommations debout, installer quatre clients par table au maximum et instaurer une distance de 2 mètres ou une cloison entre les tablées. Conséquence: le nombre de clients en salle et en terrasse est considérablement réduit. De quoi mettre à mal un chiffre d’affaires déjà affaibli par deux mois d’inactivité, particulièrement pour les petits établissements.

Pour que les restaurateurs puissent maintenir autant que possible une capacité d’accueil tout en respectant les normes sanitaires, un habitant des Eaux-Vives et Olivier Gurtner, élu municipal en Ville de Genève, ont lancé vendredi une pétition demandant de «réaffecter massivement les places de parking en les mettant à disposition des cafés et restaurants afin qu’ils puissent agrandir leurs terrasses». «Nous voulons soutenir un secteur lourdement affecté, relève Olivier Gurtner. Ces mesures simples permettront de soutenir les restaurateurs mais aussi les fournisseurs de la région dans le maraîchage, l’agriculture, la vigne, entre autres.»

Les deux Genevois se sont inspirés du dispositif mis en place par la ville de Lausanne. La municipalité vient en effet d’instaurer une procédure accélérée pour les établissements qui souhaitent plus de place en extérieur. Une mise à l’enquête est toutefois toujours nécessaire pour les nouvelles structures mais pas pour les extensions.

Lausanne avait par ailleurs annoncé, au début de la crise, qu’elle renonçait à la perception des taxes terrasses. Une exonération qui figure aussi dans la pétition des deux Genevois: «Nous demandons également aux communes de renoncer à percevoir toute taxe pour l'utilisation du domaine public en lien avec les terrasses», confirme l’élu.