Au petit jeu des alliances, Meyrin a tiré le gros lot

Un parti tout neuf, une liste commune, deux apparentements, une grande lessive et des transfuges! Meyrin va vivre une campagne agitée, où neuf candidats lorgnent un siège à l’Exécutif. Nous avons tenté de mieux comprendre ces nouveaux équilibres.

Le paysage politique bouge alors que la commune connaît une croissance effrénée. Depuis cinq ans, sa population a bondi de 23% (le Conseil municipal aura d’ailleurs deux sièges de plus) et les emplois de 24%. Le budget est passé de 99 à près de 123 millions de francs. Et le projet Cœur de cité, qui verra la construction d’une nouvelle mairie, la mise en souterrain du parking du centre commercial et la rénovation du Forum, se profile. Ce sera le grand dossier de la législature à venir.

Un solide ticket rose-vert

Qui va le conduire? À l’Exécutif, seule la socialiste Nathalie Leuenberger se représente. Mais l’apparentement avec les Verts, qui lancent dans la bataille l’actuel président du Municipal Éric Cornuz, confère à ce duo une solide assise. Il fera d’ailleurs liste commune pour l’élection à l’Exécutif. «Notre alliance est forte», estiment de concert ce dernier et le président du groupe PS, Michel Fabre, dont les deux partis ont plusieurs projets en commun.

Enthousiasme au centre

Au centre, le PDC fera liste commune pour le Conseil municipal avec le nouveau venu Vert’libéral. «Je suis confiant, nous avons une belle carte à jouer», assure Laurent Tremblet, candidat démocrate-chrétien à l’Exécutif. «Depuis deux législatures, le Conseil administratif composé de la gauche (PS-Vert) et du PDC a bien fonctionné. Je m’inscris dans cette continuité.»

Le Vert’libéral Pascal Seeger renchérit: «Nous avons un programme commun sans point de divergence majeur. Un centre fort, ainsi qu’une gauche et une droite bien représentées, me semble constituer un bon équilibre pour notre commune.»

La droite veut se renforcer

La droite, justement, veut être plus forte. Lâché par le PDC, le PLR teste un apparentement avec l’UDC. Les deux partis présentent néanmoins chacun leur liste. Candidat libéral-radical au Conseil administratif, Pierre Boccard parle aussi de «garder un bon équilibre des forces politiques pour conserver un dialogue constructif». Il ajoute que «Meyrin doit avoir une économie saine afin, notamment, de développer les places d’apprentissage et la formation en emploi». Le PLR partage avec l’UDC l’envie de gérer plus rigoureusement les deniers publics. «Nous avons actuellement trois sièges au Conseil municipal, nous en visons sept ou huit», indique par ailleurs David Dournow, candidat UDC à l’Exécutif tout comme son colistier Marco Gaetanino, transfuge du MCG passé par la case «Hors parti» durant cette législature.

L’inconnue MCG

Puisqu’on parle du Mouvement citoyens genevois, c’est ici que la grande lessive a eu lieu. Un seul des conseillers municipaux sortants se représente. La liste comprend sept femmes et quatre hommes. Elle est conduite par Christine Luzzatto, candidate au Conseil administratif. «Les femmes veulent être des actrices de la politique, je me réjouis d’avoir pu motiver certaines à se présenter», relève la cheffe du Service municipal des aînés. Qui est aussi une transfuge, puisqu’elle était candidate PLR au Grand Conseil en 2018.

Neuvième candidat à l’Exécutif, Jean-Philippe Hulliger part au combat en indépendant, sous l’étiquette Couleurs meyrinoises.