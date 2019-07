Perturbations de la circulation avec la marche des fiertés

Samedi, se déroulera à Genève la marche des fiertés, occasionnant des perturbations de circulation au centre-ville, entre 11h et 20h environ, indique la police dans un communiqué. Le dernier défilé LGBTQ+ (Lesbiennes, Gays, Bi, Trans, Queer et plus) avait eu lieu à Genève en 2011.

Des axes seront interdits à la circulation dès 13h, quai Wilson, quai du Mont-Blanc, pont du Mont-Blanc. A partir de 15h15,rue Chantepoulet, rue du Mont-Blanc, place du Port, rue du Rhône, rue Pierre-Fatio, rue de Rive, rue de la Croix-d'Or, rue du Marché, rue de la Confédération. Et aux environs de 16h rue de la Corraterie et place De-Neuve. (TDG)