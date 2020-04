«Les personnes âgées ne sont pas un risque»

Les seniors en ont marre d'être montrés du doigt et des discours paternalistes des autorités. «Je préfère attraper le coronavirus que l'on me dicte ce que je dois faire», déclarait ainsi récemment l'un d'entre eux dans nos colonnes. Lorsque les personnes âgées font leurs courses ou une promenade, elles sont souvent prises à partie, tacitement ou verbalement. Accusées de représenter un risque, elles devraient rester à la maison, estiment quantité de gens. «Cela génère la crainte qu'elles pourraient être un danger pour autrui, observe le Conseil suisse des aînés. Or, le terme «risque» est inversé: prendre un risque signifie s’exposer à un danger. Cette inversion de sa signification et de sa portée est stigmatisante.»

Danger possible

L’Office fédéral de la santé publique assimile aux groupes à risque, globalement, toutes les personnes de plus de 65 ans et celles souffrant de certaines prédispositions telles que l'hypertension artérielle et les problèmes pulmonaires. «Cependant, de plus en plus d'études montrent que l'âge, en soi, n'est pas le plus grand risque, mais bien les prédispositions qui augmentent de manière significative avec l'âge», rapporte le Conseil suisse des aînés. Et d'appeler ainsi les personnes âgées à agir en prenant le moins de risques possible, car si «elle ne sont pas un risque, elles peuvent être en danger!»

Cela appelle toutefois également une appréciation différenciée de la catégorie dite des 65 ans et plus qui peut courir sur une période de près de 35 ans. Les mesures de sécurité doivent, bien entendu, être respectées, mais il n'y a aucune raison de traiter les personnes âgées en bonne santé différemment des autres groupes d’âge, conclut le Conseil suisse des aînés .