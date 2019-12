Le personnel soignant pense mériter un meilleur salaire et le fait savoir

Leur travail se situe entre celui de l’infirmier et celui de l’aide-soignant. Les assistants en soins et santé communautaire (ASSC), sont aujourd’hui rémunérés en classe 10, soit un salaire mensuel brut de 5247 francs en début de carrière. Une petite quarantaine d’entre eux – du moins selon le syndicat SSP – a manifesté mercredi devant l’Hôpital cantonal pour réclamer plus, étant donné l’augmentation de leurs responsabilités. À titre de comparaison, une infirmière se situe en classe 15, soit un salaire de départ de 6539 francs bruts mensuels.

Ces assistants travaillent notamment à l’institution genevoise pour le maintien à domicile (Imad), aux Hôpitaux universitaires de Genève, dans les EMS et les foyers spécialisés. Ils bénéficient d’une formation de trois ans, validée par un CFC. Et seraient maintenant environ 700 à exercer cette fonction dans le canton.

Une ordonnance fédérale leur a octroyé de nouvelles compétences depuis 2017. «Auparavant, les ASSC ne pouvaient intervenir que lors des situations stables, et ne pouvaient administrer que des solutions d’hydratation par voie veineuse, illustre Laurentina Cristina Vais, déléguée syndicale du SSP. Aujourd’hui, ils peuvent agir lors de situations de crise, par exemple, dans les cas psychiatriques, en mettant une personne en sécurité. Ils peuvent aussi administrer de vrais traitements. Cela implique beaucoup de responsabilités supplémentaires.»

La conseillère d’État en charge des finances, Nathalie Fontanet (PLR), leur aurait promis de revaloriser leur fonction avec le projet de nouveau système d’évaluation des emplois, SCORE. Mais la profession reste sceptique: diverses indemnités perçues actuellement – «indemnités pour le travail de nuit, week-end, jours fériés, etc.» – seront réduites, voire supprimées. «L’augmentation salariale prévue ne permettra pas de compenser cette perte», estime Laurentina Cristina Vais.

Les indemnités intégrées «découlent de l’application de la méthodologie SCORE, laquelle permet de prendre en compte l’intégralité des éléments relatifs aux compétences attendues et au contexte de l’exercice de la fonction, relève Philippe Dunant, secrétaire général adjoint chargé de communication du Département des finances. Les revendications des ASSC illustrent les limites du système actuel d’évaluation des fonctions datant de 1974. En effet, les critères utilisés et leur pondération ne sont plus en phase avec la réalité.»