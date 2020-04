Sans permis, il veut échapper à la police genevoise

Désinvolte, naïf ou malchanceux? Ce sont les questions qu’on se pose en voyant le parcours pénal, hors du commun, d’un jeune automobiliste genevois condamné au début du mois pour violation de la loi fédérale sur la circulation routière.

Son «palmarès», confirmé par son avocat, MeBenjamin Grumbach, débute en 2015. Il roule sans permis ni assurance RC et écope d’une peine pécuniaire avec sursis. En 2016, rebelote avec quelques verres de trop au volant. Deux ans plus tard, il conduit encore une fois en état d’ivresse.

Puis, en décembre 2018, une nouvelle infraction LCR lui vaut un retrait de permis sur-le-champ. Six mois plus tard, alors qu’il n’a pas le droit de conduire, il a un accident heureusement sans gravité mais qui le remet dans le radar de la police et de la justice.

Le 24 juin dernier, lors d’un contrôle douanier, le fonctionnaire constate qu’il n’a pas le droit de rouler. Il est acheminé au poste de police et passe une nuit au violon.

Quelques heures plus tard, il est interpellé au volant d’une voiture dans un parking souterrain à Thônex. Il fera alors deux semaines et demie de détention provisoire. De quoi apparemment le dissuader de recommencer.

Mais non. Le 13 février dernier, il transporte en ville des amies avinées en quête de cigarettes. Manque de chance, il tombe sur des policiers qui le voient franchir une double ligne. Il admet avoir pris la fuite pour semer les agents. Ni une ni deux, il retourne à la prison de Champ-Dollon.

C’est donc en tant que détenu qu’il s’est rendu au début du mois devant le Tribunal de police. Constatant visiblement qu’il n’était pas un chauffard et qu’il n’a jamais commis de course-poursuite, les juges lui ont accordé un sursis complet, soit une peine de 10 mois qu’il ne devra pas purger s’il se tient désormais à carreau.

Le Ministère public, lui, avait requis 11 mois ferme. L’acte d’accusation retient six épisodes durant lesquels le prévenu a conduit sans autorisation entre mai 2019 et février 2020. Le document du Parquet relève également que l’homme, vivant en France voisine, a franchi dans ce contexte 146 fois la frontière en un an. Le tribunal genevois, qui le condamne à une amende de 2380 francs, a fixé un délai d’épreuve de 5 ans. S’il ne se montre pas exemplaire en matière de conduite durant ces 5 ans, il retournera derrière les barreaux.

Pour Me Benjamin Grumbach, «l’unique objectif de l’audience de jugement était d’éviter un retour à la case prison, et cet objectif est pleinement atteint».

Aux yeux de l’avocat, «le tribunal a considéré que malgré les antécédents du prévenu, le cas présentait une absence de pronostic défavorable, si bien que le sursis complet devait être accordé. Mon client est satisfait de ce verdict».