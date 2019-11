Le village de Perly confronté à un nouveau cas de violence

La série noire continue à Perly. Après l’agression de quatre femmes dans le village en moins de trois mois, un adolescent a été victime de racket dimanche après-midi aux environs de la poste. Pour de nombreux habitants, c’est l’événement de trop. «Cela devient une hantise, confie Christian, retraité. Les femmes ont peur de sortir seules le soir et j’entends de plus en plus de copains qui veulent faire leur justice eux-mêmes.» La Mairie organise une séance d’information avec la police, le 20 novembre à 19 h 30 à la salle communale, pour tenter de rassurer la population.

Les faits du week-end diffèrent des précédentes attaques. Lors des dernières agressions, les victimes étaient des femmes âgées de 50 à 75 ans. Les malfrats leur ont arraché violemment leurs sacs à main, les faisant parfois chuter. Dimanche, c’est un adolescent qui a été abordé. Ses agresseurs, un petit groupe de mineurs originaires de France voisine, voulaient lui extorquer 20 francs. Témoins de la scène, des jeunes du village qui s’entraînaient à la salle de gymnastique sont venus lui prêter main-forte. Au final, la tentative de vol a débouché sur une bagarre mêlant une dizaine de mineurs. Aucun d’eux n’a été blessé, mais les faits ont ébranlé une nouvelle fois la quiétude des Perlysiens.

Pas de lien confirmé

Pour le maire de Perly-Certoux, Steve Delaude, l’émotion suscitée par ce dernier événement témoigne de l’anxiété qui règne dans le village. «Si rien ne s’était passé avant dimanche, ces faits, certes regrettables, en seraient restés là, estime le magistrat. La réaction des jeunes du village, dont je salue le courage, a certainement été exacerbée par les dernières agressions. Les habitants peuvent penser que ce sont toujours les mêmes auteurs et que les autorités et la police ne font rien. Il semble pour autant que cela ne soit pas les mêmes individus qui ont agi.»

«Perly n’a jamais vécu ce genre d’agressions» Steve Delaude, maire de Perly-Certoux

Après les trois premières attaques, la police genevoise avait en effet laissé entendre qu’il s’agissait «de la même bande». Plusieurs témoignages évoquaient des mineurs de Saint-Julien-en-Genevois. Pourraient-ils être à l’origine de la tentative de racket de dimanche? Aucun lien n’est établi pour l’heure. «La configuration n’est pas la même, observe Jean-Philippe Brandt, porte-parole de la police genevoise. L’enquête qui a été ouverte le déterminera.»

Les interrogations du maire

Face à cette situation hors du commun, Steve Delaude ne cache pas son désarroi. Si le maire veut voir ces événements comme un malheureux hasard, des interrogations demeurent. «Perly n’a jamais vécu ce genre d’agressions, note-t-il, un peu désemparé. Comment expliquer cette recrudescence de violence? Est-ce que quelque chose a changé à Saint-Julien?»

Le magistrat a prévu d’aborder prochainement la problématique avec la police genevoise et son homologue français, «pour avoir des pistes d’explication». «Il y a peut-être quelque chose à faire en amont pour ces jeunes», avance-t-il.

En attendant, le maire compte sur la séance du 20 novembre pour «évacuer certaines angoisses» au sein de la population. «Les habitants pourront poser toutes leurs questions et nous leur répondrons de manière transparente, assure Steve Delaude. Cela permettra de communiquer de manière plus directe et d’éviter toute ambiguïté.»