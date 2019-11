Le Père Pedro, adoubé par le pape, viendra à Genève

C’est une voix qui porte. Et de plus en plus. Depuis que le pape lui a rendu visite en septembre à Madagascar, le Père Pedro, a acquis un nouveau statut au sein de l’église. À 71ans, ce prêtre missionnaire issu de la congrégation Saint-Vincent de Paul incarne l’engagement de Rome auprès des plus pauvres défendu par le successeur de Benoît XVI.

Il y a trente ans, cet Argentin à la stature solide a commencé à s’occuper des enfants abandonnés dans les décharges. Aujourd’hui, le Père Pedro est considéré comme un saint par la population malgache. À quelques kilomètres de Tananarive, la capitale, dans un endroit improbable, une ville est sortie de terre: Akamasoa. Les déshérités y ont trouvé plus qu’un refuge. Aujourd’hui, 15000 enfants y sont scolarisés et 25000 personnes y habitent dans des constructions dignes de ce nom. Le prêtre a dû déplacer des montagnes pour transformer l’enfer en petit paradis.

Les miracles sont rares au sein de l’église. Le pape François a voulu en faire un symbole de son magistère. «Quand il est venu nous rendre visite, il m’a fait monter dans sa papamobile et j’ai traversé le village à ses côtés», raconte le Père Pedro, encore ému. «J’avais à côté de moi le pape des pauvres. L’accueil a été inoubliable», poursuit-il. Les images en attestent. Ce jour-là, François a bousculé les codes en prenant la main du Père Pedro pour se glisser au milieu d’une foule en liesse. Une simplicité et une proximité qui a fait mouche.

Le missionnaire se reconnaît dans ce pape. À 71ans, le prêtre conserve la foi des premiers jours et continue son combat en faveur des plus pauvres, plus motivé que jamais. Son nom a été avancé pour le Prix Nobel de la paix. Pour certains, son œuvre le place dans la lignée de Mère Teresa et de l’abbé Pierre. Cela lui passe au-dessus de la tête. L’homme a son franc-parler. Son seul souci, «c’est de ramener de l’argent dans les caisses pour bâtir des écoles, assurer des soins de santé aux plus démunis et construire des logements». Les trois piliers sur lesquels s’est bâtie Akamasoa, son rêve. Un rêve porté par une solide conviction. «Il faut aider mais sans assister», répète-t-il. Ce que veut le Père Pedro, c’est amener les plus pauvres à reprendre en main leur destin.

Quand il prend son bâton de pèlerin pour faire des tournées en Europe et prochainement en Suisse, c’est pour poursuivre son œuvre. «Si c’est juste pour donner des conférences, cela n’a aucun intérêt. Je viens chercher de l’argent», explique-t-il. Chaque semaine, ce sont 11tonnes de riz qu’il faut acheter pour nourrir cette population. Le Père Pedro parle cash et n’hésite pas à bousculer les consciences.

Convaincu que Jésus est «le plus grand révolutionnaire» de l’histoire, il fustige le «pillage honteux de l’Afrique». Son cœur bat pour les plus pauvres. «Les dirigeants africains corrompus qui oublient leur peuple et les pays riches qui ne donnent que des miettes à l’Afrique» ne trouvent pas grâce à ses yeux. L’égoïsme du monde lui est insupportable. Les fonds dont il a besoin, il va les collecter lui-même auprès «des gens sensibles qui ne supportent pas la misère, l’infamie et l’injustice». La colère au ventre, il confie avoir été échaudé par «les grands organismes qui vous demandent de constituer un dossier pour vous répondre dix-huit mois plus tard qu’ils ne vous donneront rien».

L’homme mène son combat dans l’urgence, au pas de course, les manches retroussées. La soutane et les prêches mielleux restent accrochés au porte-manteau. L’Évangile lui sert de boussole mais c’est à l’humanité des hommes qu’il en appelle. Et c’est sans doute pour cela que sa voix porte bien au-delà de l’Église. «Mon moteur, c’est le regard des enfants mais aussi le courage de ces femmes qui vont casser des pierres en plein soleil ou sous la pluie contre un salaire de misère pour nourrir leur famille tandis que les hommes se défaussent», confie-t-il.

