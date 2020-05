La pépinière de Bernex joue la carte locale

La reprise des chantiers sur le canton, même partielle, est-elle la bouffée d’oxygène tant attendue? «Bien sûr, cela amène un peu d’air. Les paysagistes ont à nouveau besoin de plantes et certaines commandes qui étaient en stand-by commencent à partir», déclare Vincent Compagnon. Mais le carnet de commandes ne se remplit plus: «Les Genevois veulent de la verdure et les particuliers répondent à l’appel avec le beau temps. Les communes et les administrations sont toutefois plus sur la retenue, car ils ne savent pas comment va évoluer la situation.»

État des lieux. Pommiers, glycines, pervenches ou troènes. Sur les douze hectares hétéroclites des Pépinières Genevoises Boccard SA, l’ensemble du terroir arboricole et horticole genevois semble bien représenté. Lorsqu’il a repris, en 2007, les rênes de l’ancienne pépinière Boccard, Vincent Compagnon a également tenu à en modifier le nom, pour signifier son attachement à sa terre d’origine. Un symbole fort pour cet amoureux du terroir genevois.

«La reprise amène juste une bouffée d’oxygène» Vincent Compagnon, administrateur

Suivre la piste indigène

«Il me semble important de privilégier la piste indigène, pour sa capacité à s’intégrer dans notre environnement», souligne l’administrateur de la société. «Nous avons une large gamme de plantes vivaces du terroir, qui ont l’avantage d’être particulièrement adaptées à notre climat», insiste-t-il. Si les particuliers représentent une faible part de sa clientèle, ils sont les bienvenus. «Mais nous ne sommes pas une jardinerie», précise encore Vincent Compagnon. «Il n’y a ici ni chariots, ni prix sur chaque plante. Nous avons par contre une équipe de vendeurs prêts à offrir du conseil et à aiguiller précisément les clients en fonction de leurs besoins, sur rendez-vous.»

La période est difficile pour cette société, qui emploie une quinzaine de personnes. «Nous travaillons beaucoup avec des professionnels, mais aussi avec des collectivités. Les chantiers représentent une part importante de notre activité», explique Vincent Compagnon, qui évoque un plongeon de l’ordre de 50% du chiffre d’affaires sur la période mars-avril-mai, l’une des plus importantes de l’année.

«Bloqués en plein boom»

«On a été bloqués en plein boom. Mais on ne peut pas tirer la prise d’un coup avec la nature. Il y a des commandes qui sont prêtes, et qu’il faut conserver. D’autres en préparation, dont il faut s’occuper. Il y a du travail, par la force des choses.» Comme ces arbres en gardiennage? «Il arrive que l’on doive déplacer des arbres lors de chantiers. Nous les prenons alors en pension, sur notre terrain. Cela évite de les arracher pour en replanter ensuite», termine-t-il. Une belle philosophie qui tend à se généraliser.

Route du Merley 46, 1233 Bernex. Horaires: du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h à 16h30, www.pepinieresgenevoises.ch Tél.: 022 757 50 00