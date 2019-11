La peine d'Erwin Sperisen confirmée par le Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral confirme le verdict de culpabilité rendu par la Chambre d'appel et de révision à l'encontre d'Erwin Sperisen, ancien chef de la police civile du Guatemala, condamné à trois reprises à Genève. Les parties ont reçu l'arrêt ce jeudi.

Le Tribunal fédéral valide ainsi la peine de 15 ans de réclusion pour complicité d'assassinat rendue en avril 2018. Sa défense contestait par ailleurs la procédure menée par le procureur Yves Bertossa et dénonçait la tenue d'un procès inéquitable. Sur ce plan également, le Tribunal fédéral a validé la conduite de l'affaire par la justice genevoise.

En revanche, l'Etat de Genève est condamné à verser à Erwin Sperisen la somme de 1000 francs puisque ce dernier, bien que reconnu coupable de complicité de sept assassinats, a été acquitté pour le meurtre de trois autres personnes.

Fin d'une longue saga judiciaire? "La justice a été rendue", souffle le premier procureur Yves Bertossa, prenant acte "avec satisfaction" de la décision définitive et exécutoire.

Tout juste informés, les avocats d'Erwin Sperisen, eux, annoncent d'ores et déjà qu'ils se tourneront vers la Cour européenne des droits de l'homme. Ils se baseront notamment sur l'acquittement, en Autriche, de celui dont Erwin Sperisen a été le complice. «Erwin Sperisen a toujours clamé son innocence et ne voit pas comment il peut être condamné pour une prétendue complicité avec une personne innocentée», réagissent Mes Florian Baier et Giorgio Campá.

15 ans? "Justifié"

Le Tribunal fédéral fait une toute autre lecture de cette affaire. "Il a agi sans scrupule, fût-ce à titre de participant secondaire", lit-on dans l'arrêt confirmant sa participation à la tuerie dans la prison de Pavon en 2006. La peine de 15 ans? Justifiée au vu du nombre de morts et de leur statut de prisonniers. Enfin, pour le Tribunal fédéral, les juges genevois ont "suffisamment pris en compte les aspects favorables au condamné".

Cette procédure extrêmement complexe a été ouverte en 2012. Cette année-là, Erwin Sperisen est arrêté à Genève, où il vit depuis 2007. Au Guatemala, l'homme à la carrure imposante a été un personnage très influent, mais on lui reproche des exécutions sommaires pour rétablir l'ordre dans plusieurs prisons.

Pourquoi instruire à Genève?

Dans ce dossier tentaculaire, une question est revenue sans cesse: pourquoi poursuivre un homme dont les faits reprochés ont eu lieu à des milliers de kilomètres d’ici? La réponse tient dans l'article du Code pénal qui impose de poursuivre «des crimes commis à l’étranger par un ressortissant suisse lorsque l’auteur présumé se trouve en Suisse et qu’il ne peut pas être extradé». Et Erwin Sperisen détient un passeport rouge à croix blanche.

Il n'empêche. Rarement une procédure a été attaquée avec une telle intensité. En témoignent les 13 recours déposés au Tribunal fédéral (!). Parmi ceux-ci, plusieurs demandes de récusation contre Yves Bertossa, à chaque fois refusées. La défense lui reprochait notamment une prétendue proximité avec l'ONG Trial international, basée à Genève et à l'origine du signalement au Ministère public.

Le camp Sperisen s'est également attaqué au statut de la seule plaignante de la procédure: la mère de l'un des prisonniers exécutés. En 2014, une interview réalisée par L'Illustré dans un village du Guatemala jetait le doute: la vieille dame disait ne rien savoir de sa qualité de plaignante. "Le TF confirme, une fois encore, qu'elle existe, n'en déplaise à Monsieur Sperisen et ses avocats", se félicite aujourd'hui Alexandra Lopez, son avocate à Genève.

Un climat politique versatile

Enfin, l'affaire Sperisen n'a jamais cessé d'être liée à l'instabilité politique du Guatemala. Durant les premières années de l'instruction, elle a reposé sur les travaux de la Cicig, une commission née de la volonté des Nations Unies de lutter contre l'impunité au Guatemala. C'est à elle que l'on doit les poursuites contre Erwin Sperisen.

Mais le vent a tourné en Amérique centrale avec la présidence de Jimmy Morales. Attaquée frontalement par ce dernier en 2019, la Cicig a définitivement plié bagage avec l'élection du président Alejandro Giammattei, un conservateur et ami... d'Erwin Sperisen.

En fin de compte, le soutien de la classe politique guatémaltèque à Erwin Sperisen n'a pas pesé. Ses auditions par le Congrès du Guatemala ou les lettres de protestation remises au Conseil national, en Suisse, ces derniers mois, n'ont pas eu d'effet sur le jugement.