À Genève, le PDC se distancie du PLR

L’Entente historique entre PDC et PLR serait-elle sur le point de vaciller? À deux semaines de l’échéance du dépôt des listes des candidats aux élections municipales 2020, des alliances inhabituelles se dessinent. Dans une dizaine de communes, pour l’élection du Délibératif, le PDC a fait le choix de s’associer aux Vert’libéraux, se distanciant ainsi de son allié historique depuis nonante ans, le PLR.

Le PDC flirte avec les Vert’libéraux

Ainsi, le PDC et les Vert’libéraux présenteront une liste commune aux conseils municipaux de Vernier, Meyrin, Carouge, Lancy, Thônex, Chêne-Bougeries, Satigny, Troinex et Anières.

Un «encouragement»

Ces nouvelles unions au centre marquent-elles la fin de l’Entente? «Les sections communales sont indépendantes, tient à préciser d’emblée Nicolas Fournier, secrétaire général du PDC. Par le passé, des consignes étaient données par le comité du parti cantonal, cela n’a pas été le cas cette année.» S’il n’y a pas eu d’injonction formelle, un rapprochement entre les formations du centre a néanmoins été encouragé. Nicolas Fournier rappelle que des réflexions dans ce sens avaient déjà été amorcées en début d’année.

Au printemps, certains membres du PDC cantonal souhaitaient en effet créer un apparentement avec les Vert’libéraux et le Parti citoyen démocratique (le PBD à Genève) en vue des élections au Conseil national. Lors de l’assemblée des délégués, le maintien de l’alliance avec le PLR avait finalement été privilégié à une courte majorité (73 voix contre 64).

Depuis, le scrutin fédéral a eu lieu avec les résultats que l’on connaît. Alors que le PDC et le PLR ont enregistré une baisse de leurs suffrages dans la quasi-totalité des communes genevoises, les Vert’libéraux ont, eux, progressé partout. «Une nouvelle force du centre a émergé, en tant que parti centriste, il est logique que nous nous en rapprochions», note Nicolas Fournier.

Le président du PLR, Bertrand Reich, fait une autre lecture de la situation: «Dans certaines communes, il s’agit d’un choix épidermique parce que les sections PDC et PLR ne s’entendent pas.» Nicolas Fournier confirme en effet des «problèmes de communication» avec son cousin historique: «La ligne des élus PLR se durcit dans certaines communes. Il est donc naturel, dans ces communes, d’envisager de nouvelles alliances.»

S’il y a autant de fonctionnements qu’il y a de municipalités, le nombre conséquent de listes PDC-Vert’libéraux d’ores et déjà annoncées aux prochaines élections démontre malgré tout un mouvement de fond. Comment expliquer cette reconfiguration du paysage politique genevois? «Le PDC est en déclin et essaie de se renouveler en glissant à gauche», analyse de son point de vue Bertrand Reich.

«Idéologique et pratique»

Tant pour le PDC que pour les Vert’libéraux, il s’agit d’une alliance à la fois «idéologique et pratique». Idéologique, parce que les deux partis assurent avoir des visions centristes communes sur beaucoup de dossiers; et pratique, parce qu’ils comptent s’appuyer sur leurs compétences respectives pour renforcer leur positionnement dans les communes. «Nous apportons au PDC l’écologie et la nouveauté, et le PDC nous fournit son expérience, sa structure et son implantation dans les communes», résume Alexandre Peyraud, président des Vert’libéraux genevois, qui annonce qu’ils lanceront une trentaine de candidats.

Dans certaines de ces communes, la rupture avec les libéraux-radicaux ne sera pas totale pour autant. Pour l’élection des conseils municipaux, des apparentements seront créés entre les listes. C’est notamment le cas à Carouge. Cette option permet aux formations d’éventuels reports de voix pour maximiser le nombre de sièges obtenus. Les trois partis soutiennent par ailleurs généralement les mêmes candidats aux Exécutifs.

Reste que pour le PLR, le scrutin à venir s’annonce particulièrement compliqué. «Nous sommes le plus grand parti, donc celui à abattre, et la période est difficile», confirme Bertrand Reich.