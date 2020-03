Le PDC dégaine ses mesures anticrise

Député suppléant du PDC, Sébastien Desfayes a été le plus prompt à réagir aux conséquences économiques de la pandémie de coronavirus. Le groupe démocrate-chrétien demandera jeudi au Grand Conseil d’ajouter au programme de la session et de traiter immédiatement sa motion et son projet de loi. Les deux visent à permettre aux entreprises et aux individus en panne de liquidités de différer le paiement de leurs acomptes provisionnels et de n’être pas pénalisés financièrement pour cela.

«Dans les circonstances actuelles, il est à craindre que de très nombreuses personnes morales et physiques ne parviendront pas à s’acquitter dans les délais légaux de leurs impôts après taxation et/ou de leurs acomptes provisionnels», explique Sébastien Desfayes. Or, comme chaque contribuable le sait, tout retard est frappé d’un intérêt moratoire qui renchérit la facture. Il est aujourd’hui de 2,51%.

Intérêt moratoire gommé

Dans sa motion, le député suppléant propose trois choses au parlement: inviter le Conseil d’État à diminuer le taux d’intérêt moratoire à 1,5%, à prolonger de quatre mois le terme de l’échéance de l’impôt cantonal et communal (ICC) et, enfin, à fixer un délai de 90 jours au paiement de l’ICC (au lieu de 30) sans intérêts moratoires supplémentaires. Si la motion se complète d’un projet de loi, c’est pour donner une base légale, aujourd’hui inexistante, à cette respiration fiscale.

Les mesures s’appliqueraient tant aux personnes morales que physiques. «C’est logique pour deux raisons, précise Sébastien Desfayes. La première, c’est qu’il y a beaucoup d’entreprises individuelles, des indépendants qui ne sont pas taxés comme des personnes morales, La seconde, c’est que tout le monde est touché ou va être touché par cette crise économique.»

D'autres propositions

Selon lui, il n’y a pas de risque que ces mesures donnent des avantages à des contribuables alors qu’ils ne sont pas touchés par la crise. «Cela ne concerne que ceux qui ont des problèmes de trésorerie et ne sont aujourd’hui pas à jour pour payer leurs acomptes provisionnels, les autres ont tout intérêt à payer leurs impôts régulièrement.»

Cette première réaction parlementaire aux effets de la pandémie sera sans doute suivie par beaucoup d’autres. Déjà, au PDC et au PLR, on réfléchit à recapitaliser la Fondation d’aide aux entreprises afin qu’elle puisse offrir un plus gros volume de crédits relais aux entreprises qui tirent la langue.

Revoir le budget

De son côté, l’UDC a annoncé mardi le dépôt d’une motion qui cible assez large. Rédigée par le député Stéphane Florey, elle demande la création d’un fonds d’aide pour les entreprises en difficulté ainsi que pour les organisateurs de manifestations sportives et culturelles touchés par les mesures.

Mais ce n'est pas tout. La motion invite également le gouvernement à revoir, vu les circonstances, le budget 2020, à geler les nouveaux postes et à différer les investissements non impératifs.