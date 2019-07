Paul Biya a quitté Genève après un énième séjour controversé

Le couple présidentiel camerounais, Chantal et Paul Biya, a quitté Genève un peu après midi vendredi. Un cortège de voitures noires aux vitres teintées a quitté l’hôtel Intercontinental, largement entouré par les forces de l’ordre genevoises.

C'est au tour du président Paul Biya lui-même de pénétrer dans l'avion.

Sur le tarmac, la police a pris soin de cacher le Boeing 767-200 des regards, en plaçant plusieurs véhicules, dont un bus normalement mis à disposition des passagers aériens, pour empêcher les photographes d’immortaliser le président et la première dame.

Si c'est le bon avion ! Mon tweet aurait contribué à repousser son plan de vol, ce qui a pu brouiller les pistes, me dit-on à l'aéroport. #PaulBiya, et sa femme Chantal qui porte une robe rouge orange, embarquent à l'instant. Direction Yaoundé. @GVA_Watcher pic.twitter.com/05ZtGl45LE — Richard Etienne (@RiEtienne) 5 juillet 2019

Mais, entre deux véhicules, la célèbre coupe de cheveux de Chantal et sa robe rouge-orange l’ont immédiatement trahie. Son mari était à ses côtés en montant à bord. L’avion a décollé vers 12 h 30.

#PaulBiya into the sky après un énième séjour à l'hôtel Intercontinental de #Genève, de loin le plus controversé et chahuté de tous. pic.twitter.com/NVeYOQEhh5 — Richard Etienne (@RiEtienne) 5 juillet 2019

Cet énième séjour à Genève du président Biya sera-t-il le dernier? C’est en tout cas celui qui a été le plus chahuté. Une bagarre a eu lieu dans l’hôtel Intercontinental, six agents du président ont été condamnés par la justice genevoise après avoir molesté un journaliste et une manifestation sur la place des Nations a dégénéré.

#PaulBiya déjà pas loin de la mer Méditerranée. pic.twitter.com/91a3VZZno0 — Richard Etienne (@RiEtienne) 5 juillet 2019

Paul Biya aurait passé 1645 jours à l’étranger, à titre privé, entre 1983 et 2017, le plus souvent à Genève, selon le réseau Organized Crime and Corruption Reporting Project. Des séjours qui auraient engendré des frais de 182 millions de dollars. De quoi susciter l’ire de l’opposition camerounaise, qui estime que le président dilapide le trésor public et ne travaille pas.

Des sources disent d’ailleurs que la Berne fédérale a mis la pression pour que Paul Biya quitte la Suisse. Contacté, le porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères, Pierre Alain Eltschinger, se contente de dire que «le DFAE a connaissance de ce départ. Il n’a pas été absent de ce débat durant les derniers jours», sans commenter davantage. Comprendra qui pourra le langage de la diplomatie…

Toujours est-il que c’est peut-être la fin d’une ère pour l’hôtel Intercontinental. «Paul Biya est de loin le chef d’État le plus fidèle de l’hôtel», indique Herbert Schott, son directeur de 1981 à 2002. «Il payait toujours ses factures, en général cash avant de partir, c’est un personnage exceptionnel, tranquille, qui venait pour se reposer», se souvient l’ancien cadre. Paul Biya louait en général le 16e étage, doté de deux appartements et vingt chambres, pour sa garde rapprochée et ses proches. Il allait jadis faire son jogging dans le parc de Budé ou des tours à vélo, jusqu’à Versoix.

En 1998, dans un courrier au directeur de l’hôtel, Paul Biya, client depuis 1969, écrit qu’il a effectué son «50e séjour à l’hôtel Intercontinental de Genève». Paul Biya a souvent invité les patrons de l’hôtel au Cameroun. Michel Perret, qui l’a dirigé l’hôtel quelques années après Herbert Schott, s’y est rendu dans ce cadre mais il n’a pas souhaité nous parler. (TDG)