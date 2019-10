«Pas plus de violence mais des cas extrêmes»

Le Cycle du Renard, à Vernier, est dans la tourmente. En un mois, deux enseignants ont été agressés, comme nous l’avons révélé jeudi sur notre site. En septembre, une professeure a été blessée par un jet de pierre dans le dos. Elle a porté plainte et se trouve depuis en arrêt maladie. Suite à cet incident, des policiers sont intervenus dans l’école et ont embarqué une demi-douzaine d’élèves, certains menottés. Puis, ce mercredi, le ton est monté entre un maître et un jeune. D’autres s’en sont mêlés et l’enseignant a essuyé des coups.

Face à ce climat, le corps professoral a menacé de faire grève, mais les mesures prises par la direction ont calmé le jeu, rapporte le Syndicat des services publics. La situation n’est pas réglée pour autant et le syndicat réclame plus de postes et de soutien social (éducateurs, psychologues, etc.) pour mieux accompagner les élèves difficiles. La cheffe du Département de l’instruction publique, Anne Emery-Torracinta, réagit à ces agressions.

Deux maîtres agressés en un mois. L’école est-elle devenue une zone de non-droit?

De tels actes sont totalement inacceptables mais nous ne sommes pas du tout dans une zone de non-droit. L’école a immédiatement pris des mesures pour protéger les enseignants et trouver les responsables. La Brigade des mineurs est ainsi intervenue pour briser le silence et tenter de déterminer les responsabilités. Plus largement, il y a au quotidien un travail en réseau important au Renard, qui se manifeste par des contacts réguliers avec la Commune et des travailleurs hors murs notamment.

Ces agressions ne semblent pas être le fait d’individus isolés mais d’une bande. Vrai?

Il semble effectivement que ce soit un petit groupe d’élèves organisé en bande. Pour l’heure, nous ne savons pas exactement qui a fait quoi et il n’y a donc pas encore eu des sanctions disciplinaires. Mais deux élèves seront transférés dans d’autres établissements ou structures.

On déplace le problème?

Non, cela a pour but de casser une dynamique face à des élèves qui jouent les gros bras. Une fois transférés, ils se retrouvent isolés. Mais cette mesure n’est pas fréquente.

Ce qui s’est passé au Renard illustre-t-il l’échec de la réforme du Cycle de 2011, qui regroupe les élèves difficiles dans des classes «ghettos»?

Les bandes ont toujours existé, elles ne sont pas dues à la structure du Cycle. Tous les élèves en difficulté ne présentent pas forcément des problèmes de comportement. Mais il est vrai qu’en les réunissant dans des classes où ils se retrouvent dévalorisés et sans perspectives, cela peut entraîner un cocktail explosif. C’est l’une des raisons pour lesquelles je veux réformer le Cycle d’ici à 2022. Nous devons proposer autre chose à ces élèves-là, qui décrochent de façon précoce. Pour les remobiliser, on doit travailler de manière plus transversale, y compris avec des partenaires externes. Il faut pouvoir sortir ces jeunes du cadre scolaire traditionnel s’il le faut, en leur proposant par exemple des stages.

Peut-on taxer le Renard de Cycle à problèmes?

Non, ce n’est pas un Cycle à problèmes. L’an dernier, un sondage mené auprès des directions a montré que cet établissement ne figurait pas parmi ceux qui souffraient le plus d’actes de violence. La direction du Renard est d’ailleurs proactive dans la prévention. Inspirée par le Cycle des Coudriers, elle a initié une formation particulière à l’attention des maîtres pour mettre en place un cadre clair et mieux gérer les situations difficiles. L’expérience menée aux Coudriers montre que cela diminue les problèmes et les incivilités.

Dans l’immédiat, que va faire le DIP pour ce Cycle?

Je vais aller à la rencontre des enseignants à la rentrée pour échanger avec eux et les assurer de mon soutien. Il s’agira ensuite de poursuivre le travail en réseau à l’échelon local, tout en songeant à le développer plus largement en créant une task force départementale. Celle-ci permettrait d’échanger davantage sur les expériences entre Cycles, sur les mesures préventives à mettre en place et les leçons à tirer.

Plus largement, que fait le DIP pour aider les maîtres?

Un enseignant peut demander à être secondé dans sa tâche par un collègue ou diviser sa classe en deux. De plus, des intervenants extérieurs peuvent superviser des classes pour aider des enseignants. Des relais internes permettent aussi à des élèves d’être pris en charge individuellement pour une période déterminée. Il convient aussi plus largement de mieux outiller les enseignants, de mettre en place un cadre cohérent appliqué par tous et de systématiquement rappeler les règles aux élèves. Ce n’est pas de l’autoritarisme, mais de l’autorité. Un cadre peut être strict mais bienveillant.

Rappeler les règles… est-ce bien suffisant face à des élèves qui ne craignent rien?

Pas totalement, sans doute. On n’arrivera probablement jamais à éviter toutes les situations de violence et pour certains cas, il n’existe pas de solution miracle. Mais l’école est-elle responsable de tous les maux de notre société? On lui demande d’instruire et de plus en plus souvent d’éduquer; elle ne peut pas tout faire.

Selon l’étude Signa, qui recense les cas de violence scolaire, un incident grave sur trois est dirigé contre le personnel. Le SSP tire d’ailleurs la sonnette d’alarme. Très inquiétant…

Il faut préciser que les chiffres ne montrent pas une amplification des actes de violence. Mais peut-être que la société s’est habituée à une forme de violence et ne dénonce que des incidents extrêmes. Ce qui est sûr, c’est qu’il y a de plus en plus de cas complexes. Des jeunes au comportement violent sont parfois livrés à eux-mêmes et vivent des situations personnelles dramatiques. Cela n’excuse pas pour autant leurs gestes. On constate aussi que le respect envers les adultes n’est plus ce qu’il était, d’où la nécessité de rappeler les règles et de ne pas baisser la tête. L’idée qu’un maître puisse avoir peur d’un élève m’est insupportable.

Pourtant vous ne semblez pas très alarmée… La violence au Cycle n’est donc pas un fléau?

Aucun acte de violence, même isolé, n’est acceptable. Mais les chiffres ne font heureusement pas état d’un phénomène généralisé. Rappelons que ces cas de violence ne concernent qu’une poignée d’élèves sur les 13 000 jeunes du Cycle, et ce n’est pas parce qu’une école subit un épisode de violence que rien ne va dans cet établissement. En revanche, il semble que les cas deviennent plus extrêmes, à l’image de la pierre lancée sur une enseignante. Ces situations ponctuelles nous inquiètent. La task force départementale devra démontrer si on assiste à un phénomène de dégradation généralisé.