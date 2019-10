Pas de train entre Genève et Lausanne durant deux heures ce mardi

Les liaisons ferroviaires entre Genève et Lausanne ont été à l'arrrêt, mardi entre 14 h et 16 h, suite à un accident de personne en gare de Saint-Prex dans le canton du Vaud. Cet aléa a contraint les CFF à fermer le tronçon de ligne entre Morges et Allaman. Dans un tweet, les CFF ont annoncé le rétablissement du trafic à 16 h mais signale que des perturbations 'retards et suppressions de trains sont à prévoir.

Accident de personne à St-Prex: les premiers trains Lausanne <-> Genève reprennent leur circulation dès 16h. Prévoir encore des suppressions et des retards — Relations médias CFF (@presse_CFF) October 29, 2019