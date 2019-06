Pas de calèche mais un triporteur pour Hélène, la reine centenaire de Thônex

Les centenaires sont revenus sur terre. Ils et elles – surtout, elles – ont renoncé à rêver comme Icare le jour de leur anniversaire. Le vol en hélicoptère a fait fureur pendant quelques années, la Chancellerie cassait sa tirelire pour la doyenne du canton, envoyait une escorte présidentielle, il y avait du monde sur la photo.

Le grand âge s’étant popularisé, le cadeau a perdu de sa hauteur. Après l’hélico, la calèche. Les filles qui ont 100 ans et plus se passent le mot. Elles veulent toutes s’offrir cette sortie-là, en accord avec notre époque. Cette «solution», festive le jour des bougies sur le gâteau, a été saluée récemment par notre journal, qui a mis en «der» de son édition du 2 avril la calèche écologique pour les seniors, assortie d’une vidéo démonstrative qui a fait fureur.

Coussin en option

C’est donc un triporteur adapté pour les aînés, avec banquette, marchepied et coussin douillet (en option, le coussin) qui est venu se garer mardi en début d’après-midi devant l’allée principale menant au magnifique parc de la Villa Mona, un établissement médico-social de la commune de Thônex.

Une semaine plus tôt, on célébrait dans la salle à manger en rotonde la doyenne de l’endroit, Hélène Debernardi, née en 1913 à Genève. Comme il pleuvait le 28 mai et que la fêtée est un peu frileuse, on a reporté la balade prévue après le duo d’asperges, le rôti de bœuf et le fraisier au dessert.

Chapeau de paille

Ce mardi, il fait beau et chaud, Hélène porte un grand chapeau de paille. La Villa Mona ressemble un peu à Buckingham Palace, la silhouette qui salue est royale, c’est une reine que l’on emmène le long de la Voie verte, située à 50 mètres à peine. «Nous avons profité du revêtement confortable pour nous diriger à douce allure vers Genève», commente Myriam Jacquin-Flandin, au volant de cette machine électrique appartenant à la flotte de Cyclo-Moove.

La chauffeuse ajoute: «Ce moyen de locomotion ouvert permet un retour dans le passé, les anciens cyclistes retrouvent la sensation de la petite vitesse, le vent dans les cheveux; les voyageurs se souviennent de leur déplacement en tuk-tuk asiatique, la motorisation en moins, lors de leurs périples au Cambodge ou en Thaïlande.»

Couture et chocolat

L’horizon personnel de notre centenaire est moins lointain. Fille unique, Hélène a travaillé dans la couture, puis a vendu du chocolat, tout en s’occupant de ses parents. «Une vie sans artifice, faite de beaucoup d’humilité», résume le directeur adjoint de l’établissement thônésien, Stéphane Wack. «Madame Debernardi est chez nous depuis janvier 2018. Elle dispose de toutes ses capacités de discernement, se déplace avec son cadre de marche, affectionne la lecture et nos animations», notamment la zoothérapie, avec une petite préférence pour le lapin et le cochon d’Inde.

Secret de longévité

Outre le triporteur, Hélène a reçu des chaussons à son anniversaire et la visite du maire de la commune. Dans la poignée de main officielle, une invitation pour un repas avec ses hôtes à l’Auberge Communale. Il y aura de bonnes amies autour de la table. La famille, elle, a un peu disparu. Une cousine de 105 ans vient de mourir. Secret de longévité? Un petit porto à la mi-journée. Vous m’en mettrez une caisse pour mes 60 ans, merci beaucoup. (TDG)