Les partis attendent la vague verte dans leurs bastions communaux

Ils ont le sourire aux lèvres, les Verts: «Alors que longtemps, nous avons eu affaire aux automobilistes mécontents, qui nous accusaient de vouloir bloquer la circulation, aujourd’hui nos préoccupations semblent en résonance avec celles de la population», explique le président du parti, Nicolas Walder. Vantardise? Pas sûr, les autres partis ne démentent que les Verts aient effectivement du vent dans les voiles.

Il y a cinq ans, la question était de savoir si la poussée du MCG marquerait le pas. Aujourd’hui, elle est donc de voir si la percée verte des élections fédérales (+13%) se confirmera dans le cadre de cette élection si particulière, locale, où les étrangers votent et qui se déroule sur fond de pandémie.

Qui paiera la facture?

Les Verts ont de la marge: en 2015, avec 65 élus municipaux et neuf conseillers administratifs, ils étaient loin derrière le PLR, le PDC, le PS. En 2020, ils espèrent percer en Ville de Genève, où ils s’étaient effondrés au début de la décennie passée; dans les grandes communes suburbaines, en particulier à Versoix, Thônex et Chêne-Bourg; et, enfin, dans certaines communes test comme Russin et Cologny. «L’enjeu, ici, ce n’est pas le nombre d’élus, souligne Nicolas Walder, mais d’en installer dans les bastions de droite.» Si cette progression se confirme, la facture du festin de l’ogre vert sera payée par les autres partis, en particulier les plus grands d’entre eux.

Le PLR dans le brouillard

Pour résister, le PLR compte bien sur son enracinement. Il lance 400 candidats dans les délibératifs et 38 dans les administratifs. En 2011, il avait été secoué par la montée du MCG et les suites de sa fusion, avant de se redresser en 2015. Mais aujourd’hui, sa situation est délicate.

Vague verte et affaires obligent, il a été sanctionné lors des dernières élections fédérales. Cette fois, il doit, en plus, faire avec le glissement de son allié traditionnel, le PDC, vers les Vert’libéraux. Hormis le cas particulier de la Ville, le président du parti, Bertrand Reich, va accorder une attention particulière au sort de Vernier, où la succession du conseiller administratif Pierre Ronget se joue sans alliance à gauche, pour la première fois depuis le milieu de l’année 2011, ainsi qu’à Versoix, où celle de Patrick Malek-Asghar est à l’ordre du jour.

Quelques communes offrent des configurations très particulières: à Plan-les-Ouates, apparentement PLR-MCG; à Meyrin, apparentement PLR-UDC. Les relations avec le PDC sont plus ou moins tendues à Versoix, Bernex, Onex et dans la dizaine de communes où ce parti est allié aux Vert’libéraux. Par contraste, le Grand-Saconnex est un îlot de normalité: l’Entente fonctionne comme d’habitude.

Quitte ou double au PDC

Avec ses 105 municipaux, le PDC est une proie possible pour les possibles vainqueurs de dimanche. Également bien implanté, le parti présente 225 candidats dans les délibératifs et 26 dans les administratifs.

Pour le PDC, c’est en termes d’alliance qu’il se passe quelque chose. Après avoir esquissé le mouvement aux nationales, il tente cette fois officiellement le grand écart en misant sur une alliance avec les Vert’libéraux à Anières, Carouge, Chêne-Bougeries, Lancy, Meyrin, Satigny, Thônex, Troinex et Vernier. Il reste fidèle à l’Entente en Ville, notamment. Stratégie gagnante? On verra. En Ville, la situation est à suivre de très près, puisque le PDC, avec 5,4% des voix en octobre dernier, était nettement en dessous du quorum.

Dans une démarche qualifiée de «conquérante» par son secrétaire général, Nicolas Fournier, le parti lance deux candidats au Conseil administratif dans les premiers tours des élections en Ville de Genève, Versoix et Plan-les-Ouates, «afin d’offrir un choix ouvert aux électeurs». À Pregny, une nouvelle section se lance; à Chêne-Bougeries, le parti tente un retour au municipal.

Vert’lib: transformer l’essai

S’accrochant du bout des ongles dans deux communes (Satigny et Cartigny) depuis 2015, les Vert’libéraux ont été portés par la marée de l’automne. Ils doivent absolument transformer l’essai pour devenir une vraie force cantonale. «Je me demande encore ce que ce parti a de libéral», ironise le président du PLR, Bertrand Reich, qui a bien identifié l’adversaire vers lequel une partie des électeurs de l’Entente est tentée de s’enfuir. Retour de revers, Cenni Najy, le secrétaire général du parti, assure entendre énormément de déçus de l’Entente sur les stands: «Mais iront-ils voter ou resteront-ils à la maison?» se demande-t-il. C’est la question. Globalement, les Vert’libéraux tentent l’alliance avec le PDC, sauf en Ville de Genève, où chacun veut compter ses forces.

Le PS serre les dents

En 2015, le PS comptait 95 élus municipaux (94 aujourd’hui) et dix conseillers administratifs. Sera-t-il dépassé par les Verts? C’est possible, c’est déjà arrivé au Grand Conseil en 2009, mais jamais dans les communes. Dans ce contexte, le maintien des positions roses en Ville de Genève, avec deux magistrats, et dans les suburbaines de Lancy, Carouge, Onex, Vernier, Bernex, Meyrin et Confignon serait déjà un succès. La situation de Versoix, où le PS veut garder son siège conquis à la Mairie en 2015, est néanmoins difficile vu la désunion avec les Verts. À l’inverse, souligne Caroline Marti, vice-présidente du PS, une progression dans les conseils administratifs ou municipaux à Thônex, au Grand-Saconnex ou à Plan-les-Ouates serait considérée comme une victoire importante.

Le MCG: stopper la chute

Sanctionné depuis 2015 à chaque élection, le MCG va-t-il stopper sa chute? Le parti a encore les moyens de perdre, mais ça devient juste. En 2011, il comptait 73 élus dans seize communes. En 2015, il passait à 64 dans onze collectivités. «Aujourd’hui, explique François Baertschi, député et secrétaire général du parti, le MCG présente 83 candidats dans neuf communes (la Ville, Lancy, Vernier, Meyrin, Onex, Thônex, Carouge, Plan-les-Ouates et Versoix).» La campagne se passerait bien. «Elle est dynamique en Ville, où la section présente deux candidats au Conseil administratif, dont l’ancien conseiller d’État PDC Luc Barthassat, et à Vernier, où le député Thierry Cerutti tente de revenir au Conseil administratif.» Par rapport à 2015, les listes alliées avec l’UDC ont disparu. En Ville, enfin, le parti est soumis à la (petite) concurrence du Parti populaire du conseiller municipal Pascal Spühler, dont la formation présente également une liste à Chêne-Bourg.

EàG: survie ou requiem?

En 2015, Ensemble à Gauche n’a plus gardé que la Ville. Cette année, le mouvement tentera de revenir à Carouge: un pari gagnable. En Ville, la législature a été marquée par une augmentation des tensions avec le Parti du Travail, qui tente aussi de se maintenir, mais vu ses résultats aux cantonales et nationales, EàG devrait atteindre le quorum. La succession de son magistrat Rémy Pagani dépendra toutefois des choix de ses alliés.

L’UDC au bord du gouffre

L’UDC va-t-elle se remettre? Il reste 18 élus, principalement en Ville de Genève, au Grand-Saconnex et à Meyrin. Le grand parti de la droite au niveau national espère réaliser de bons résultats à Bellevue, où la jeune Virna Conti est en lice, mais aussi à Satigny, Meyrin, Vernier et en Ville de Genève avec Christo Ivanov. «Au total, l’UDC aura des candidats dans douze communes et dix conseils administratifs», informe Marie-Agnès Bertinat, secrétaire du parti. À Vernier en 2018, la formation flirtait avec le quorum (7,29%). En Ville, elle était même en dessous (6,88%). Les résultats lors des nationales de 2019 étaient évidemment meilleurs. L’UDC va-t-elle récupérer des déçus du PDC, du PLR et du MCG, avec lequel les liens ne cessent de se distendre? C’est l’enjeu.

Poids des listes locales

Il y a cinq ans, plus d’un tiers des élus locaux s’étaient présentés sur des listes purement locales. En augmentation constante, comme les démissions d’élus en cours de mandat.

