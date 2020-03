La participation, une des clés des élections en Ville

C’est l’une des – nombreuses – inconnues des élections municipales du 15 mars: la participation. Samedi, à 23h59, soit à J-8 du premier tour, le taux s’établissait à 19,9% pour l’ensemble du canton. C’est 2,3% de plus qu’à la même période lors des municipales de 2015, précise le Service des votations et élections (SVE).

Un signe encourageant qui laisse entrevoir une participation autour des 40% dimanche. Une barre symbolique qui n’avait pas été franchie, tant aux cantonales de 2018 qu’aux fédérales de 2019. Or, la participation pourrait faire partie des clés du scrutin. Et notamment en ville de Genève. Le jeu y est particulièrement ouvert. Seul un magistrat (sur cinq) se représente au Conseil administratif. La bataille que se livrent la droite et la gauche pour remporter la majorité au Conseil municipal s’annonce également très serrée.

Les étrangers, si convoités

La particularité des élections municipales réside dans le fait que les étrangers – âgés de 18 ans révolus – résidant dans leur commune depuis au moins huit ans peuvent voter. En ville de Genève, ils représentent près d’un électeur sur trois.

Pour autant, en 2015, seuls 25,8% des électeurs étrangers se sont rendus aux urnes. Le taux de participation s’en est ressenti, n’atteignant pas les 35% en ville. «Différentes études ont montré que les personnes qui votent ont généralement suivi des études supérieures, sont actives dans leur vie professionnelle et touchent un certain revenu, observe Patrick Ascheri, le directeur du SVE. Or, dans les grandes communes, la proportion de personnes étrangères ayant ces caractéristiques-là s’avère plus faible.»

Les autorités ont entrepris plusieurs actions pour informer une population étrangère qui, souvent, ne sait pas qu’elle peut voter. «Depuis 2017, un courrier et une brochure explicative sont envoyés à ceux qui ont obtenu le droit de vote dans les douze derniers mois», indique Bertrand Cassegrain, du Service Agenda 21 de la Ville. Deux visites par an sont aussi organisées afin de montrer aux électeurs des lieux qui ont été modifiés ou pas, après des décisions populaires, à l’image du Musée d’ethnographie, combattu par référendum à l’époque. Le Bureau de l’intégration des étrangers a lancé une campagne d’affichage en plusieurs langues – actuellement visible notamment sur les transports publics. Au Palladium, une séance d’information a réuni 600 personnes. «C’était frappant de voir que nombreux étrangers ne se sentent pas légitimes», relate Bertrand Cassegrain.

Pour y remédier, certaines associations communautaires ont organisé des conférences et des débats, auxquels des candidats de tous bords ont participé. ?Ensemble à Gauche a même traduit son programme en sept langues. Les Verts, eux, ont distribué un tract spécialement destiné aux étrangers et organisé une soirée en l’honneur des expatriés.

Un effet coronavirus?

Autre inconnue: l’impact de l’affaire des notes de frais sur la participation. Interrogé récemment par la «Tribune de Genève», le professeur à l’Université de Genève Pascal Sciarini relevait qu’il «se pourrait qu’une petite frange des électeurs n’aille pas voter» pour montrer leur défiance vis-à-vis des politiques. La faible mobilisation de l’électorat PLR, dans le sillage de l’affaire Maudet, expliquait ainsi en partie la non-élection d’Hugues Hiltpold au Conseil des États l’an dernier.

Enfin, le coronavirus découragera-t-il des citoyens de se rendre dans les bureaux de vote? Habituellement, seuls 5% des électeurs mettent leur bulletin dans l’urne le dimanche. La Chancellerie fait savoir que les communes ont été «sensibilisées» quant aux mesures de protection à respecter.

Les électeurs qui souhaitent voter par correspondance doivent envoyeur leur enveloppe d’ici à jeudi.