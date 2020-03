«Le partenariat doit être conflictuel»

Alessandro Pelizzari, le patron d’Unia, le plus grand syndicat genevois, quitte son poste. En juin, il rejoindra la Haute École de travail social et de la santé de Lausanne. Grand, la voix basse, le discours structuré, il a été pendant quatorze ans aux premières loges des plus importants conflits sociaux du canton. Interview.

Vous avez passé quatorze ans à la tête d’Unia. Votre souvenir le plus fort?

Les mouvements collectifs: la grève contre la fermeture de Merck Serono en 2012, dont les employés étaient assez éloignés du monde syndical; l’occupation de l’usine d’ABB en 2017 pendant huit jours, ce qui est exceptionnel; la lutte des maçons ou des porteurs de journaux d’Epsilon, particulièrement précaires, en 2019. Ce sont des moments où se mesurent la puissance et l’intelligence d’un mouvement collectif. Cela dit, nos victoires syndicales ont été, y compris au niveau politique, le plus souvent défensives, à l’instar de la bataille gagnée contre l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes en 2017.

Ubérisation, montée du populisme, euphorie économique et crise. Quel est l’élément marquant de la période?

Tout est lié: l’ubérisation participe à la précarisation, comme l’éclatement des contrats de travail et du travail temporaire. Le résultat, c’est la peur. Imaginez qu’une grande partie des gens qui nous consultent nous demandent de ne rien faire, même si leurs droits sont violés! Ces frustrations font le lit de l’extrême droite et du populisme, car il faut un coupable: les étrangers ou, à Genève, les frontaliers. Même au sein de notre base, on entend parfois ces avis.

Que leur répondez-vous?

Que la meilleure manière de vaincre la peur est l’action collective visant les responsables de la précarité: la droite politique et une partie du patronat. En parallèle, Unia et les syndicats genevois se battent contre les abus patronaux. C’est ainsi qu’au niveau cantonal, nous avons obtenu la mise en place d’une inspection paritaire des entreprises et nous réclamons l’instauration d’un salaire minimum.

L’inspection paritaire a été acceptée à l’unanimité au Grand Conseil. Y compris par l’Entente et l’UDC…

À l’origine, une initiative syndicale a mis le patronat et l’État sous pression. Nous avons ensuite réussi à démontrer l’intérêt commun qu’il y avait à lutter contre les patrons voyous. Le partenariat social doit être conflictuel et il suppose des syndicats forts, sinon il favorise uniquement le patronat. Bref, nous devons strictement défendre les intérêts des travailleurs, quitte à paraître casse-pieds. Nous l’avons été tant au niveau politique que dans nos branches, le secteur du bâtiment ou le commerce du détail par exemple.

Trois ans après la dénonciation de la convention du commerce, le secteur ne voit rien venir. Et la votation pour l’ouverture quatre dimanches par an est passée. Pas concluant, votre stratégie de la tension…

L’avenir le dira… Pour le commerce de détail, les négociations viennent de démarrer sur des bases plus saines. Auparavant, on nous empêchait tout accès aux travailleurs! Pour les dimanches, nous avons certes perdu de peu face à un projet qu’on a présenté comme étant limité et expérimental. Mais ceux qui pensent qu’on verra demain des ouvertures généralisées sans protection du temps de vie des vendeuses se trompent.

Le nombre de membres de votre syndicat baisse. Comment réagir?

On est passé de 14'800 membres en 2008 à 14'200 en 2019. Sur le fond, Unia est née d’une fusion. Peut-être qu’à l’avenir, d’autres sont possibles, car les frontières entre les secteurs, privé et public par exemple, s’effacent. Mais pour le reste, il n’y a pas de raccourcis. Un syndicat qui veut se renforcer cible les secteurs économiques en développement, organise l’action collective pour dépasser la peur individuelle. Il est capable d’activer les travailleurs sur leur lieu de travail. Ces derniers doivent pouvoir se reconnaître dans une organisation dont ils maîtrisent les décisions et dont les messages sont crédibles. Prenez la libre circulation des personnes: nous la défendons sans concession, mais cela ne nous empêche pas de critiquer les patrons qui en abusent.

Allez-vous vous engager contre l’initiative de l’UDC qui demande la résiliation des accords bilatéraux?

Oui et fermement. La réponse à la mise en concurrence accrue des travailleurs passe par la protection des salaires, pas par la réintroduction de quotas d’immigration. D’ailleurs, l’UDC n’est pas contre l’immigration. Elle la veut sans droits avec des salaires plus bas et n’a rien contre le travail au noir. Mais je précise que notre soutien à la libre circulation n’est pas celui du patronat: l’application des mesures d’accompagnement est insuffisante; il faut davantage de protections, de contrôles et de sanctions. Et tant pis si cela énerve les employeurs et parfois même les centrales syndicales.

Pourquoi les centrales?

Quand on constate que les mesures d’accompagnement s’appliquent dans peu de cantons, on met aussi en lumière certains déséquilibres dans la présence syndicale dans le reste du pays.

Vous critiquez la préférence cantonale ou nationale en faveur des chômeurs. Pourquoi?

Donner quelques jours d’avance aux chômeurs locaux pour répondre aux offres d’emploi ne sert à rien. Par ailleurs, tout indique que le phénomène de substitution entre travailleurs locaux et frontaliers est faible par rapport à d’autres facteurs bien plus lourds, comme l’âge, l’évolution technologique et le niveau des formations. C’est là qu’il faut se battre. En revanche, cette mesure divise les gens, car elle pointe les frontaliers comme boucs émissaires.

Pourquoi le tertiaire est-il si difficile à syndiquer alors que le secteur connaît son lot d’abus?

La précarité est plus forte dans les métiers du tertiaire, ce qui rend l’organisation plus difficile, sans parler du fait que, pour certains, il est difficile de joindre les deux bouts à la fin du mois. Une cotisation syndicale peut paraître comme la dépense de trop. Mais je reste optimiste au regard des mobilisations sociales du moment: tant le mouvement féministe que le mouvement pour le climat impliquent beaucoup de salariés du tertiaire, et j’espère qu’ils participeront au renouveau syndical.

L’évolution économique vous condamne. Demain, tous autoentrepreneurs!

Pffff, entrepreneur de soi-même, quelle blague! Prenez les chauffeurs Uber… Quand ils ont compris qu’ils se faisaient arnaquer, ils se sont organisés, puis sont venus nous voir et ils sont en train d’emporter leur bataille. En réalité, c’est fascinant de voir qu’on se retrouve très vite dans des conflits classiques de travail, au-delà de l’enfumage idéologique. Le système tente de diviser les gens par type de contrat, par nationalité, mais dès qu’un mouvement se constitue, les divisions internes disparaissent.

Votre syndicat mène une enquête sur un secrétaire syndical accusé de harcèlement. Étiez-vous au courant des reproches?

Nos règles internes imposent que tout indice soit poursuivi.

C’était votre successeur désigné, non?

Je suis surpris par ce bruit. Mon départ a été communiqué en janvier, il n’était pas connu avant. Chacun est libre d’imaginer ma succession, mais à Unia, on ne désigne pas son successeur. Une enquête, menée par une structure externe, est en cours. Nous prendrons les mesures adéquates à leur lumière et nous les communiquerons.