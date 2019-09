Parlons démocratie à Genève

Une nouvelle édition de la Semaine de la démocratie est organisée par la chancellerie d'État du canton de Genève du 30 septembre au 5 octobre avec comme thématique «Information, désinformation et participation: les nouveaux défis démocratiques».

L’objectif de cette semaine est de souligner le rôle central joué par les médias et l’information au sens large dans le bon fonctionnement de nos démocraties et de réfléchir aux risques qu’une mauvaise information fait courir en particulier à l’heure des réseaux sociaux et des fake news.

Parmi ces rendez-vous, une exposition sur la participation des jeunes à la politique sera présentée à Uni Mail, un débat sur les fake news qui mettent les démocraties sous tension sera organisé dans plusieurs établissements scolaires. Deux autres débats auront lieu à la Maison de la Paix sur le contrôle des réseaux sociaux et sur les citoyens contre la désinformation (en anglais). On parlera aussi d'expériences participatives et des enjeux de l’innovation politique à Uni Mail.

Une visite en langue des signes au Palais de Justice, un débat entre élèves sur scène au théâtre de la Comédie, sur l'engagement des jeunes pour le climat à Troinex, des visites à Troinex, Puplinge ou Meinier, une conférence sur les associations de migrants acteurs de la démocratie à la Maison internationale des associations, un parcours guidé pour présenter leurs droits politiques aux habitants de nationalité étrangère à Plainpalais, entre autres événements d'un riche programme, ponctueront cette semaine de la démocratie dans le canton.

Cette série d'événements consacrés à la démocratie et ses enjeux s’inscrit dans la démarche onusienne qui célèbre chaque année, le 15 septembre, la démocratie dans une centaine de pays.

Une trentaine d'événements sont organisés par de nombreux partenaires institutionnels (DCS, DIP, DF, DI, Pouvoir judiciaire), académiques (UNIGE, IHEID, UNIFR), communaux (Ville de Genève, Meinier, Puplinge, Troinex), de la Genève internationale (OIT, GCSP), culturels (maison Tavel des Musées d’Art et d’Histoire, théâtre de la Comédie), associatifs (Maison internationale des associations, Genève ville vivante, parlement des jeunes genevois, Association Jai Jagat Genève) et représentants de la société civile (Campus pour la démocratie).