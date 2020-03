Le parlement demande de taxer les sucres ajoutés

Déposée par le PDC Bertrand Buchs, la motion en faveur d’une taxe sur les sucres ajoutés présents dans les boissons sucrées industrielles et les produits alimentaires ultratransformés a été très largement acceptée vendredi par le Grand Conseil. Elle est doublée d’une résolution à l’Assemblée fédérale, invitant la Confédération à revoir à la baisse la teneur en sucres ajoutés des denrées alimentaires, «afin de réduire les effets nocifs de [leur] consommation sur la santé».

Si aucun député n’a remis en question les conséquences sur la santé des sucres ajoutés (diabète et obésité notamment), le PLR et l’UDC ont insisté sur l’impossibilité pour un canton de mettre en place une telle taxe. Responsable de la Santé, le conseiller d’État Mauro Poggia avait lui aussi mis en doute la faisabilité de la demande lors de son audition par la Commission de la santé. Il n’a toutefois pas pu défendre ce point de vue vendredi après-midi, retenu qu’il était par la conférence de presse du Conseil d’État sur les mesures liées au coronavirus.

La santé avant tout

La PDC Delphine Bachmann, rapporteuse de la commission, a refusé d’entrer en matière sur ces atermoiements. «Ces sucres sont un fléau pour la santé de la population, a-t-elle insisté. Ce qui nous motive, c’est cela. Nous ne pouvons attendre que la Confédération agisse, il faut aller de l’avant ici.»

«La machine des lobbys s’est activée, a dénoncé la Verte Marjorie de Chastonay. Et avec un certain succès puisque le PLR dépose un amendement qui viderait entièrement de son sens la motion.» Après deux tentatives infructueuses de l’UDC Stéphane Florey en faveur d’un retour en commission, c’est donc cet amendement qui a été au centre de l’attention.

Présenté par le PLR Pierre Nicollier, il supprimerait en fait toute mention de taxe. Ne subsisterait que l’invitation à élargir la politique de prévention auprès des plus jeunes et à interdire les distributeurs d’aliments ultratransformés et de boissons industrielles dans les établissements publics. À commencer par les universités et les écoles.

L’un des arguments est que ce type de problématique ne peut se résoudre qu’au niveau fédéral. Raison pour laquelle le PLR et l’UDC sont en revanche très favorables à la résolution (qui ne parle pas de taxe). Et Pierre Nicollier d’évoquer encore le cas du Chili, «qui est parvenu à diminuer drastiquement la consommation sans taxe, par des informations claires et des mises en garde sur l’étiquetage».

Blocages à Berne

Réponse cinglante de Delphine Bachmann: «Je dois vous rappeler que ce type de projet a toujours échoué à Berne parce que le PLR n’en veut pas, et malheureusement mon parti non plus.» De toute manière, selon Bertrand Buchs, une telle taxe ne menacerait en rien l’économie. «Grâce à une mesure similaire, la Norvège a réussi à diminuer de 50% son taux de personnes diabétiques», a-t-il assuré.

Les jeux étaient de toute façon déjà faits, le MCG François Baertschi annonçant l’appui de son groupe à la motion et toute la gauche l’approuvant. L’amendement PLR était tout d’abord rejeté par 48 non contre 37 oui, puis la motion acceptée par 56 oui contre 16 non. La résolution faisait, elle, un tabac: 80 oui et 3 abstentions. C’est maintenant au Conseil d’État et à l’Assemblée fédérale de prendre le relais.

Durant cette session, le Grand Conseil a également vécu quelques moments plus calmes. Les députés ont ainsi confortablement approuvé vendredi le projet de loi du PDC Jean-Marc Guinchard visant à la préservation des derniers ouvrages souterrains subsistant des anciennes fortifications (51 oui, 11 non et 7 abstentions).

La transparence des votes recule

Une majorité du Grand Conseil a décidé jeudi de ne pas généraliser les votes nominaux lorsque le parlement se prononce sur des objets. Et cela contrairement à ce que souhaitait une large majorité de la Commission des droits politiques après examen d’un projet de loi du socialiste Diego Esteban. Seul le vote final sera automatiquement nominal, pas les étapes intermédiaires. C’est ce qu’ont voulu la droite et le MCG.

Le PLR, le PDC, l’UDC et le MCG ont même inversé la proposition initiale puisqu’ils en ont profité pour supprimer la possibilité laissée aux députés, à chaque vote, de demander l’appel nominal (il leur faut être suivis par dix députés au minimum). Dire que la gauche est furieuse est un euphémisme.

Le socialiste Romain de Sainte Marie a dénoncé «la volonté de la droite de dissimuler ses votes». Selon le PLR Raymond Wicky, il s’agit surtout de ne pas créer du travail administratif supplémentaire qu’il n’estime pas réellement utile.

La colère à gauche s’explique également par la manière dont les choses se sont passées. En effet, Raymond Wicky a réussi à faire adopter un amendement qui limitait les votes minimaux aux seuls votes finaux, mais qui ajoutait également «à l’exclusion de tous les autres».

Voyant cela, Diego Esteban a aussitôt annoncé retirer son projet, qu’il jugeait trop dénaturé. Sandro Pistis, le chef de groupe MCG, a alors bondi sur le micro pour annoncer qu’il le reprenait à son compte. Le tour était joué. Le projet a ensuite été accepté par 56 oui contre 33 non. EBY