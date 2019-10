Paris va s'inspirer de la campagne genevoise contre le harcèlement de rue

La France va s'inspirer de la campagne genevoise contre le harcèlement de rue. Mercredi, la secrétaire d'État française chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa était à Genève pour assister à une réunion de 56 pays sur l'égalité placée sous l'égide de l'ONU. Elle a indiqué avoir fait photographier, avant une réunion avec la numéro deux de la diplomatie suisse Pascale Baeriswyl, la campagne d'affiche sur les bus genevois.

Ces photos «sont très efficaces» et «la France va s'en inspirer», a-t-elle déclaré devant quelques journalistes en marge de la réunion. Elle s'est également réjouie de l'augmentation importante du nombre de femmes dans le prochain Conseil national suisse.

Auprès de Mme Baeriswyl, numéro deux de la diplomatie suisse, Mme Schiappa a détaillé les préparatifs du Forum mondial des femmes «Génération identité» prévu en France en juillet prochain pour les 25 ans de la Déclaration de Pékin. Outre l'émancipation économique des femmes et la lutte contre les violences contre elles, elle souhaite des efforts sur la participation des femmes dans les questions technologiques. La France veut un échange de bonnes pratiques entre les États lors de cette rencontre l'année prochaine.

Sur le voile

Au lendemain du vote par le Sénat en France d'une interdiction du voile dans les sorties scolaires, la secrétaire d'État relève que celui-ci «ne sera pas suivi d'effets» parce qu'aucune majorité n'approuvera cette mesure à l'Assemblée nationale. «Je ne suis favorable ni à l'interdiction ni à la promotion du voile dans l'accompagnement des sorties scolaires», dit-elle.

«Il faut faire attention à ne pas exclure une partie des parents dans l'intégration de la République. Pour autant, je ne considère pas le voile comme vecteur d’émancipation des femmes», ajoute-t-elle. Ce vote de mardi n'a, selon elle, aucun impact sur la diplomatie féministe de la France.

Mardi, au début de la conférence à l'ONU, Mme Baeriswyl avait, elle, appelé à la volonté politique pour faire mieux sur l'égalité entre hommes et femmes. Dans toute la zone des pays européens, américains et asiatiques de la CEE-ONU, les femmes sont environ un tiers des dirigeants d'entreprises et des violences sont toujours observées contre elles dans ces États.