Des parents s'érigent contre l'implantation d'une antenne 5G

Dans le quartier du Vélodrome, à Plan-les-Ouates, la grogne monte contre la possible érection d'une antenne 5G sur le toit d'un immeuble, situé sur le chemin de Champ-Joly. Selon «Le Courrier», des résidents du quartier mais aussi des parents d’élèves, des enseignants et des éducatrices de la crèche voisine auraient paraphé une pétition pour s'y opposer. Quelque 500 signatures auraient été récoltées en un temps record: deux jours seulement, et ce grâce à l'appui de l'Association des parents d’élèves de Plan-les-Ouates.

En réalité, c'est une autre association qui aura prévenu les riverains: l'association «5G moratoire pour la Suisse», laquelle scrute religieusement la feuille d’avis officielle afin d'y déceler les projets en cours. Interrogée par le quotidien, sa présidente, Ghislaine Jacquier, dit déplorer le déploiement «en catimini» de la 5G.

Genève dénombrerait 120 antennes 5G activées

L'un des copropriétaires de l'immeuble concerné affirme, toujours dans «Le Courrier», que «malgré l’opposition en septembre de dix copropriétaires sur douze, le projet est quand même allé de l’avant.» Il estime que le principe de précaution devrait prévaloir, en jugeant notamment «absurde» de déployer cette technologie dans un quartier familial, alors que l'«on pourrait le faire dans des zones industrielles».

Le quotidien rappelle enfin que dans le canton de Genève, le nombre d'antennes 5G activées est estimé à 120. Appelée à commenter, la porte-parole du Département du territoire – que dirige l'écologiste Antonio Hodgers – affirme que «les autorisations ne seront pas accordées pour des nouvelles antennes 5G» mais que le gouvernement genevois ne peut empêcher les opérateurs d’entamer des démarches.