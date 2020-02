Panne Swisscom: seul le 118 a été perturbé à Genève

Dans la nuit de mardi à mercredi, durant près d’une heure trente, une panne chez Swisscom a sérieusement affecté le réseau fixe et internet sur l’ensemble du pays. La raison de la perturbation? «Des travaux de maintenance planifiés, durant lesquels plusieurs erreurs humaines se sont produites.» Plus gênant, les numéros d’urgence 117, 112, 144 et 118 ont été «en partie» indisponibles, indique l’opérateur.

En réalité, les secours genevois sont restés dans une large mesure atteignables. En effet, le service de presse de la police indique que les numéros 117 et 112 n’ont pas été affectés. Au 144, les urgences médicales n’ont pas eu à affronter la panne. Cela s’explique: ces services n’ont pas migré sur la technologie IP (qui regroupe tous les services: téléphonie fixe, internet…). Seuls les pompiers du SIS font état de perturbations sur le numéro 118 entre 23h12 et 00h20.

Swisscom se serait bien passé de ce couac nocturne qui n’a provoqué, a priori, aucune situation de danger dans le pays. Ainsi, l’opérateur s’excuse platement de l’incident qui ne correspond pas à ses «exigences». Mais si la panne met mal à l'aise, c'est aussi parce qu'une autre avarie s'est produite le 17 janvier. D'ailleurs, l'Office fédéral de la communication a annoncé qu'il mènera une enquête approfondie au vu des deux défaillances survenues dans un court laps de temps.

Du côté de la police genevoise, on souligne la fragilité du système, mais on se veut rassurant. «En cas de coupure, nous avons des solutions de secours parmi lesquelles des déviations vers des numéros mobiles», affirme le porte-parole Jean-Philippe Brandt. Reste la question de la communication à la population: comment faire savoir que les secours sont inatteignables? «Nos pages Facebook et Twitter permettent de rapidement diffuser un message. L’application Alertswiss est également très efficace», poursuit Jean-Philippe Brandt. Mise en service par la Confédération, l’application smartphone permet d’avertir la population des dangers possibles dans chaque canton.