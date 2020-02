Ouvriers exposés à l’amiante à l’école des Pâquis: la Ville veut rétablir la confiance

Des ouvriers ont été exposés à l’amiante suite à une mauvaise gestion du chantier de l’école des Pâquis. Après cette inquiétante constatation, la Ville a organisé une séance d’information, mardi matin, à destination des travailleurs. La presse n’étant pas conviée, nous avons recueilli le récit de personnes sur place. Une «quarantaine d’ouvriers» provenant des quelque 17 entreprises actives sur le chantier depuis deux ans et demi s’y sont rendus, selon José Sebastiao, syndicaliste d’Unia et responsable gros œuvre. «Plusieurs dizaines», confirme Philippe Meylan, directeur du patrimoine bâti de la Ville. Face à eux, un ingénieur chargé du contrôle du chantier, un médecin de l’assurance accidents au travail Suva et le scientifique du Service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (SABRA) qui avait réalisé les prélèvements. «Sur demande des ouvriers, la Ville a accepté de demander des compléments de mesures à des endroits précis qui avaient été jugés sans risque. Il s’agit avant tout de retrouver la confiance des travailleurs», indique Philippe Meylan.

La Suva, par le biais de formulaires envoyés à tous les ouvriers, se chargera de déterminer qui a été exposé et de quelle façon, afin de garder une liste en cas de problèmes respiratoires futurs, qui seraient alors déclarés comme maladie professionnelle. «Les protocoles sur les futures zones amiantées ont également été durcis, notamment l’installation de sas de protection systématique», explique encore Philippe Meylan.

Une personne présente sur place fait mention d’une «ambiance tendue», les témoignages d’ouvriers ayant assisté à des manquements, par exemple des «outils empruntés rendus couverts de poussière d’amiante», étant particulièrement évocateurs du flou régnant dans la gestion des risques.

La doctoresse Dominique Pasdelou, spécialiste en médecine du travail de la Suva, a listé les risques sur la santé d’une exposition à l’amiante. «Des plaques pleurales, l’asbestose, le mésothéliome ou le cancer de l’amiante (80% des cas y sont dus), ou encore le cancer bronchopulmonaire (80% des cas sont dus au tabac).»

Les ouvriers de l’école des Pâquis ont-ils de grandes chances de développer une de ces maladies? «C’est en cas d’exposition prolongée, soit quotidienne sur plusieurs années, que les risques sont les plus élevés. Je me souviens avoir vu dans les années 70 des ouvriers à l’usine manier de l’amiante à la main, sans protection, pour en faire des colles, cela étant leur travail quotidien… Il s’agit heureusement aujourd’hui d’expositions ponctuelles.» La doctoresse précise encore que l’amiante ne pose que des problèmes respiratoires: «Le contact avec la peau ou une plaie n’est pas dangereux.»