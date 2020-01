L’ouverture du centre de migrants ne fait pas peur aux Trois-Chêne

D’ici à février, le futur centre d’accueil des migrants de la Seymaz ouvrira ses portes à Thônex. Quatre petits immeubles provisoires, construits dans le périmètre de l’hôpital psychiatrique de Belle-Idée, sont prêts à recevoir leurs quelques centaines d’occupants, dont les premiers sont attendus dès le 20 janvier. Le centre accueillera des familles et des personnes seules, venues en partie d’autres lieux d’hébergement du canton qui ferment leurs portes (lire ci-dessous).

Pour savoir à quoi s’attendre, environ 250 habitants ont assisté mardi soir, dans l’aula du collège de Candolle, à une séance d’information donnée par l’Hospice général, qui gérera la structure, la police cantonale, ainsi que des représentants de «3 Chêne Accueil», une association œuvrant au rapprochement des habitants et des réfugiés. Des membres des Exécutifs et des conseils municipaux des trois communes étaient également présents dans le public.

La police rassure

Alors qu’il y a quelques années les débats entre les autorités municipales et cantonales avaient été tendus, la présentation devant les habitants s’est déroulée tranquillement, l’assemblée balançant entre méfiance et bienveillance, le tout assaisonné de questions brûlantes vite évacuées.

La sécurité? Pas un problème selon la police: «Le nombre de réquisitions est équivalent à celles qu’on reçoit pour le reste de la population», explique le sergent-chef Jérémie Studer, chef de la cellule requérants d’asile de la police. Pas question donc d’avoir une présence permanente sur le site. Cela ne veut pas dire que le centre sera livré à lui-même, puisque quatre intendants sociaux de proximité, trois assistants sociaux, un collaborateur administratif et des agents de sécurité privés seront présents sur place.

Mais quand même, s’inquiètent certains, que prévoit-on pour ces migrants souvent jeunes, masculins et musulmans, à côté d’un collège rempli de jeunes filles parfois légèrement vêtues? «Rien de spécial, nous n’avons jamais eu le moindre problème dans nos autres centres», répond le directeur de l’Hospice général, Christophe Girod. Il signale par ailleurs que des cours d’intégration sont donnés, puis dégonfle un certain nombre de bobards: non, les requérants ne touchent pas plus d’argent qu’une personne à l’aide sociale, mais la moitié moins. Non, Zurich ne refile pas à Genève ses réfugiés, c’est la Confédération qui fixe des quotas par canton. Plus tard, Christophe Girod confiera toutefois avoir déjà vécu des présentations de centres de migrants plus houleuses.

Comment aider?

La plupart des questions portent en effet sur le soutien à apporter. Une dame apprend, déçue, que l’Hospice ne tient pas vraiment à recevoir des dons en nature, comme des jouets: «La gestion des stocks peut rapidement devenir un problème», confie Sandra Dessimoz, future administratrice du centre.

Comment aider alors? «3 Chêne Accueil» ne manque pas d’idées. Forte de 140 membres, elle organise depuis 2016 des rencontres, des repas et des activités avec les migrants. Au terme de la soirée, elle reçoit 21 nouvelles adhésions. «Cela va très bien se passer avec ce centre, notre expérience montre qu’il n’y a aucune raison d’avoir peur», rassure après coup Alain Dupraz, membre du comité de l’association, qui se félicite de la bonne collaboration avec l’Hospice général. «Nous regrettons seulement qu’il ait été construit totalement à l’écart de la vie de la commune, ce qui ne va pas faciliter l’intégration des réfugiés. Un habitat mixte, par exemple avec des étudiants, nous aurait semblé plus approprié. Mais on fera avec.»

Christophe Girod explique que le site a été choisi par le Conseil d’État en 2015: «Nous étions alors en pleine crise migratoire, il y avait urgence à trouver des terrains disponibles rapidement pour répondre à la demande d’hébergements.»